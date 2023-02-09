Пермские слухи: Григоренко заподозрили в работе на Пригожина

О двоевластии в министерстве, спецоперации ГИБДД и хитрости Репина. Выпуск 1009

10 февраля 2023 в 18:48 Размер текста - 17 +

В Госдуме ищут диверсантов среди пермских депутатов URA.RU Среди пермских депутатов Госдумы завелись диверсанты. Министра Батмазова не могут уволить из-за связей в Кремле, а депутат из-за командировки в ЛНР не смог стать мэром. Пермяков злят «потемкинские деревни» к 300-летию краевой столицы, аптеки продают запрещенные лекарства. Тем временем ГИБДД жонглирует законом, а миллиардер Репин придумал, как вписаться в оборонную повестку, а депутата Скриванов подозревают в диверсии. Об этом и многом другом — в новом выпуске «Слухов». «Слухи» — это информация от наших источников, которую мы не можем подтвердить. Но, заботясь об информированности своего читателя, URA.RU публикует эту непроверенную информацию: не бойтесь слухов — правда часто оказывается страшнее. Инсайды представляют собой оценочные суждения, мнения, убеждения, предположения читателей по вопросам, представляющим всеобщий интерес. Мы не публикуем или же редактируем инсайды, которые носят оскорбительный характер. Среди пермских депутатов ГД ищут диверсантов Кто-то из депутатов работает против Махонина Фото: Владимир Андреев © URA.RU Качество работы пермских депутатов Госдумы с первого дня вызывает вопросы в политтусовке. В столичном рейтинге эффективности парламентариев они стабильно находятся в хвосте. Мало кто понимает, чем они вообще занимаются. Меньше всего вопросов, пожалуй, к варягу Антону Немкину и к Ирине Ивенских. «Ивенских — на стороне губернатора Дмитрия Махонина, но влияния ей в думе, конечно, не хватает. Игорь Шубину ничего не надо. Немкин работает, да, часто бывает в регионе. Роман Водянов переехал в Москву, на пермскую повестку влияет мало. Дмитрий Скриванов вообще непонятно что делает», — говорят инсайдеры. И добавляют, что кое-кто из депутатов умудряется из Москвы вредить губернатору. Учитывая бэкграунд, все стрелки указывают на Скриванова. В пермском министерстве сложилось двоевластие С начала мобилизации краевой минтербез функционирует в режиме двоевластия. Формально ведомство возглавляет Виктор Батмазов. Но фактически все вопросы решает его первый заместитель Альберт Марданов. Марданов же активно пиарится в соцсетях, подчеркивая, что именно он выполняет поручения губернатора Махонина. Он же ездит на совещания в минобороны. Батмазова будто бы даже хотели отправить на пенсию, но не смогли. «По слухам, у него связи в Кремле. Вот и работает теперь ведомство в формате двух начальников. Один ходит цветы возлагает. Второй — вопросы решает», — судачат инсайдеры. Пермского экс-депутата-штурмовика подозревают в работе на ЧВК Александр Григоренко уехал добровольцем осенью 2022 года Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В политтусовке Перми активно бродят слухи, что экс-депутат Александр Григоренко, который находится в зоне СВО, якобы заключил контракт с ЧВК «Вагнера». В досужих разговорах в качестве подтверждения ссылаются на источники среди военных. «У него закончился срок контракта и он вступил в ЧВК», — говорят слухачи. Григоренко все отрицает, но это не помогает убедить инсайдеров. Пермские полицейские злоупотребляют вариативностью закона Поговаривают, что пермские инспекторы ГИБДД нашли лазейку, с помощью которой они могут выписывать протоколы на гораздо большие суммы, чем обычно, да еще и выполнять план по лишениям прав. Речь — о грязных номерах. «Есть разница: знак нечитаемый, грязный — за это 500 рублей штраф. А есть знак видоизмененный — за это уже 5 тысяч рублей штрафа или лишение прав на один-три месяца. И вот играются они с этими понятиями. Пойди докажи, что ты нечаянно в грязь пермскую вляпался, а не специально номера свои видоизменил, заляпав их, чтобы не распознали», — рассказывает инсайдер. Злые языки шепчут, что теперь даже спецоперации в центре города по этому поводу проводят: гоняются с мигалками за авто с заляпанными номерами, выполняют план. Депутат из Березников остался без борьбы за кресло мэра командировки в ЛНР Депутат Рашидов не расстроился из-за того, что пропустил конкурс по выбору мэра Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU Поговаривают, что одним из претендентов на должность главы Березников мог планировал стать муниципальный депутат Андрей Рашидов. Однако участвовать в конкурсе по отбору кандидатов на кресло мэра Рашидов не смог из-за командировки в Северодонецк. «Как раз в то время, когда нужно было подавать документы на участие в конкурсе, Рашидов, по заданию краевых властей, отправился в рабочую командировку в Северодонецк. Хотя, избиратели в Березниках его горячо поддерживают, как депутата. Они ждали, что Рашидов примет участие в борьбе за кресло мэра», — отмечают инсайдеры. Правда, слухачи шепчутся, что Рашидов не особо-то и расстроен сложившимися обстоятельствами. Поговаривают, что служебные командировки в Северодонецк могут позитивно сказаться на его политическом будущем — не исключено, что Рашидов перейдет на работу в краевой центр. Александровские власти отмалчиваются по поводу снесенного детсада Слухачи до сих пор гадают, почему в центре Александровска решили снести каменное здание детсада. Многие жители остались недовольны решением, а мэрия старательно обходит эту тему, умалчивая о причинах сноса. «Разрушили добротное каменное здание детского сада, которое построили еще в 50-х годах. Причем не было никаких обсуждений публичных, ни предупреждений об этом, просто снесли все. Все вопросы о том зачем это было — игнорируются. Неизвестно даже, что будет на месте детсада, власть просто молчит», — отметил инсайдер. Фирма пермского миллиардера нарастит поставки для силовиков Как обратили внимание инсайдеры, фирма «Сатурн-Р-Авто», принадлежащая миллиардеру Александру Репину, в последние месяцы активно участвует в поставках автомобилей для силовых структур. Речь о выигранных тендерах ФКУ «Уральское управление материально-технического снабжения» МВД РФ и структур Росгвардии. «Компания также победила в конкурсе на поставку автомобилей для структур Минобороны РФ. Пока речь идет о небольших партиях автомобилей, но в будущем возможны более крупные заказы», — предполагают слухачи. По их мнению, таким способом в «Сатурн-Р-Авто» намерены компенсировать доходы от падения розничных продаж машин. «Репин явно понимает, что оборонный заказ сейчас востребован. Поэтому активно развивает это направление, предлагая силовикам и военным технику по бросовым ценам», — резюмируют сплетники. В пермском казачестве на фоне СВО усилился раскол Казаки пиарятся на СВО Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Инсайдеры рассказывают, что на фоне проведения спецоперации усилилась конкуренция казачьих обществ в Пермском крае. Уже давно разделившиеся на два основных «лагеря» (Прикамское объединенное окружное казачье общество и МРОО «Прикамский казачий округ») казаки стали показывать свою значимость обществу, но, в первую очередь, — власти. «Да, некоторые из них, действительно, участвуют (или участвовали) в СВО, но большинство просто зарабатывает себе баллы на теме спецоперации и думает, как бы получить награду», — сказал инсайдер. Новый ректор медуниверситета усиливает PR Анна Благонравова, возглавившая в декабре Пермский медуниверситет в качестве исполняющей обязанности ректора, усиливает работу по продвижению вуза. Для этого, как говорят инсайдеры, она привезла с собой из Нижнего Новгорода советника. «Благонравова завела себе советника, плюс ввела на днях должность штатного специалиста по связям с общественностью. Ей надо закрепиться самой в медиапространстве региона, в конце концов, она все еще и. о., ну и конечно привлечь абитуриентов в вуз», — поясняют слухачи. … и готовится победить в конкурсе В ПГМУ ждут приказа федерального Минздрава о назначении выборов ректора. Но в том, что в итоге утвердят исполняющую обязанности Анну Благонравову, в вузе сомнений нет, говорят слухачи. «Формально должны пройти выборы, но конкурент если и будет, то лишь для соблюдения приличий», — поясняют они. Инсайдеры отмечают и активную публичную работу нового руководителя, которая играет ей на руку — инспекция больниц под фотокамеры, встреча с губернатором и т. д. Вдруг отозвать согласование может только Минздрав РФ. После смены руководства в пермском университете подчищают документы Шепчутся, что в Пермском госуниверситете после ухода ректора Дмитрия Красильникова все сотрудники ведут активную деятельность по зачистке документов, которые могут указать на какие-либо нарушения. Проректоры же находятся в нервном ожидании известий о своем увольнении. «На сегодняшний день известно, что ликвидированы ставки двух проректоров, остальные стараются вести себя максимально тихо, дабы не лишиться работы», — усмехаются инсайдеры. В Лысьве модернизация системы теплоснабжения ударила по карману жителей За качественные и бесперебойные услуги жители платят из своего кармана Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU По данным инсайдеров, жители Лысьвы уже испытали на себе все «прелести» от начавшейся в прошлом году масштабной модернизации системы теплоснабжения в городе. Там сейчас устанавливают модульные котельные и прокладывают новый трубопровод. Только жители считают, что инвесторы уже начали окупать затраты на проведение работ за счет лысьвенцев. «Работы еще не завершены, а оплата за отопление для многих горожан уже выросла в два раза. И никто не объясняет причину изменения цифр в платежках за ЖКУ. Видимо, мы (горожане) уже начали платить за проведение ремонта из своего кармана», — считает инсайдер. Пермские аптеки начали использовать запрещенные приемы в погоне за выручкой Если раньше к основному заказу из аптеки фармацевты предлагали приобрести витамины, гематоген, «лечебный» чай и практически бесполезные гомеопатические средства, и это уже всем привычно, то сейчас предложения стали более смелые. «Провизоры до того зациклены на дополнительных продажах, что начинают впаривать уже все подряд. К примеру, к обезболивающему нимесулиду предлагают настойчиво взять средство, которое тоже на основе нимесулида. А если бы человек их вместе выпил? Так и передозировку можно поймать», — рассказал инсайдер. Кроме того, по утверждению слухачей, фармацевты отпускают средства, которые идут по рецепту, без рецепта — особенно дорогие. «Спрашивают под честное слово. Есть ли рецепт? Смело говоришь: есть. А что? Никто же не хочет потерять продажу условно в две тысячи рублей», — добавил слухач. Главврач пермского наркодиспансера решил сэкономить на врачах Говорят, что главный врач наркодиспансера в Перми Михаил Мальцев затеял революцию в своем учреждении. Он решил убрать врачей из процедуры медицинского освидетельствования, заменив их фельдшерами. Руководствуется он якобы соображениями экономии — врачам все же надо платить больше. «Но без врача тут не обойтись! Нужны профессиональные наркологи, чтобы достоверно определить состояние человека. Это чревато в перспективе проблемами с качеством медосвидетельствования», — уверены инсайдеры. Многомиллионный проект Пермской галереи застопорился Совсем скоро галерея переедет в новое здание Фото: Сергей Русанов © URA.RU Краудфандинговый проект Пермской художественной галереи, в рамках которого планировалось собрать более 10 млн рублей, застыл. Как отмечают злые языки, еще в начале ноября, в день 100-летия музея, было объявлено о сборе средств на реставрацию рам для картин, но пока не собрано и миллиона. «Более 750 тысяч собрали в первый же день акции на благотворительном аукционе, но дальше дело видимо не пошло. За три месяца удалось собрать дополнительно меньше 200 тысяч», — говорят слухачи. Пермяки злятся на власть за «потемкинские деревни» Чем ближе юбилей города, тем больше злятся пермяки и обсуждают в соцсетях «потемкинские деревни». «Ну ремонтируют они фасады, молодцы, но есть вот у нас, к примеру, поликлиника детская на Комсомольском проспекте, 43. В рамках „Пермь-300“ отремонтировали фасад, а внутри — тихий ужас! Страшно в кабинетах, все — дореволюционное. Это что, мы для гостей города стараемся так? А на жителей — плевать, видимо», — пишут пермяки. В храме скандального пермского священника не рады прихожанам После смены настоятеля прихожанам стало сложно общаться с Богом Фото: Илья Московец © URA.RU Ходят слухи, что в храме Всех Святых в Перми совсем не рады прихожанам. «Женщины, которые трудятся во Всесвятском храме, разговаривают с прихожанами грубо, постоянно чем-то недовольны. Во время молитвы могут подойти, прервать, сделав замечание», — рассказал инсайдер. Горожане заметили, что церковь заметно изменилась не в лучшую сторону с того момента, как ее настоятелем стал секретарь Пермской Епархии РПЦ Андрей Литовка, оскандалившийся несколько лет назад из-за оскорблений подписчиков в сети. Пермяки обращают внимание, что в соседней со Всесвятским храмом Успенской церкви ситуация прямо противоположная: «Там прихожанам всегда рады и общаются с ними предельно вежливо». Планы властей пугают туристов Планы властей по благоустройству Каменного города — одной самых популярных достопримечательностей Пермского края — вызывают опасения у любителей природы. Он заполнен людьми в любое время года, а с приходом туда «цивилизации» в виде торговых палаток, указателей и настилов, от природного объекта не останется ничего живого, опасаются пермяки. «Ярмарка на входе — априори зло. Потом указатели всякие: „Туда ходи, сюда не ходи“, еще рекламных баннеров поди понавесят — хорошее фото будет не сделать. И конечно псевдотуристов, которые в горы в сланцах ходят, будет в разы больше. Природного там не останется ничего, только деньги», — распространяются слухи в тусовке туристов Радио «Шансон» в Перми не запустят из-за отсутствия оборудования Инсайдеры сообщают, что возврат вещания радио «Шансон» в Перми переносится на неопределенный срок. Причина якобы в отказе от продажи необходимого оборудования местному медиахолдингу, который планировал вернуть «Шансон» в пермский радиоэфир. «Руководство холдинга вело переговоры о покупке техники у одной из пермских музыкальных станций. Сделка ориентировочно была запланирована на конец февраля, но ее заморозили», — сообщили сплетники. По их словам, собственники оборудования отложили продажу по финансовым причинам. «Свою радиостанцию они хотели закрывать из-за падения рекламных доходов, поэтому и продавали технику. Но сейчас ситуация с финансами начала выправляться, поэтому ее владельцы решили повременить с закрытием и продажей активов», — рассказали инсайдеры. Слухи представляют собой оценочные суждения, мнения, убеждения, предположения читателей по вопросам, представляющим всеобщий интерес. Мы не публикуем или же редактируем инсайды, которые носят оскорбительный характер. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Среди пермских депутатов Госдумы завелись диверсанты. Министра Батмазова не могут уволить из-за связей в Кремле, а депутат из-за командировки в ЛНР не смог стать мэром. Пермяков злят «потемкинские деревни» к 300-летию краевой столицы, аптеки продают запрещенные лекарства. Тем временем ГИБДД жонглирует законом, а миллиардер Репин придумал, как вписаться в оборонную повестку, а депутата Скриванов подозревают в диверсии. Об этом и многом другом — в новом выпуске «Слухов». «Слухи» — это информация от наших источников, которую мы не можем подтвердить. Но, заботясь об информированности своего читателя, URA.RU публикует эту непроверенную информацию: не бойтесь слухов — правда часто оказывается страшнее. Инсайды представляют собой оценочные суждения, мнения, убеждения, предположения читателей по вопросам, представляющим всеобщий интерес. Мы не публикуем или же редактируем инсайды, которые носят оскорбительный характер. Среди пермских депутатов ГД ищут диверсантов Качество работы пермских депутатов Госдумы с первого дня вызывает вопросы в политтусовке. В столичном рейтинге эффективности парламентариев они стабильно находятся в хвосте. Мало кто понимает, чем они вообще занимаются. Меньше всего вопросов, пожалуй, к варягу Антону Немкину и к Ирине Ивенских. «Ивенских — на стороне губернатора Дмитрия Махонина, но влияния ей в думе, конечно, не хватает. Игорь Шубину ничего не надо. Немкин работает, да, часто бывает в регионе. Роман Водянов переехал в Москву, на пермскую повестку влияет мало. Дмитрий Скриванов вообще непонятно что делает», — говорят инсайдеры. И добавляют, что кое-кто из депутатов умудряется из Москвы вредить губернатору. Учитывая бэкграунд, все стрелки указывают на Скриванова. В пермском министерстве сложилось двоевластие С начала мобилизации краевой минтербез функционирует в режиме двоевластия. Формально ведомство возглавляет Виктор Батмазов. Но фактически все вопросы решает его первый заместитель Альберт Марданов. Марданов же активно пиарится в соцсетях, подчеркивая, что именно он выполняет поручения губернатора Махонина. Он же ездит на совещания в минобороны. Батмазова будто бы даже хотели отправить на пенсию, но не смогли. «По слухам, у него связи в Кремле. Вот и работает теперь ведомство в формате двух начальников. Один ходит цветы возлагает. Второй — вопросы решает», — судачат инсайдеры. Пермского экс-депутата-штурмовика подозревают в работе на ЧВК В политтусовке Перми активно бродят слухи, что экс-депутат Александр Григоренко, который находится в зоне СВО, якобы заключил контракт с ЧВК «Вагнера». В досужих разговорах в качестве подтверждения ссылаются на источники среди военных. «У него закончился срок контракта и он вступил в ЧВК», — говорят слухачи. Григоренко все отрицает, но это не помогает убедить инсайдеров. Пермские полицейские злоупотребляют вариативностью закона Поговаривают, что пермские инспекторы ГИБДД нашли лазейку, с помощью которой они могут выписывать протоколы на гораздо большие суммы, чем обычно, да еще и выполнять план по лишениям прав. Речь — о грязных номерах. «Есть разница: знак нечитаемый, грязный — за это 500 рублей штраф. А есть знак видоизмененный — за это уже 5 тысяч рублей штрафа или лишение прав на один-три месяца. И вот играются они с этими понятиями. Пойди докажи, что ты нечаянно в грязь пермскую вляпался, а не специально номера свои видоизменил, заляпав их, чтобы не распознали», — рассказывает инсайдер. Злые языки шепчут, что теперь даже спецоперации в центре города по этому поводу проводят: гоняются с мигалками за авто с заляпанными номерами, выполняют план. Депутат из Березников остался без борьбы за кресло мэра командировки в ЛНР Поговаривают, что одним из претендентов на должность главы Березников мог планировал стать муниципальный депутат Андрей Рашидов. Однако участвовать в конкурсе по отбору кандидатов на кресло мэра Рашидов не смог из-за командировки в Северодонецк. «Как раз в то время, когда нужно было подавать документы на участие в конкурсе, Рашидов, по заданию краевых властей, отправился в рабочую командировку в Северодонецк. Хотя, избиратели в Березниках его горячо поддерживают, как депутата. Они ждали, что Рашидов примет участие в борьбе за кресло мэра», — отмечают инсайдеры. Правда, слухачи шепчутся, что Рашидов не особо-то и расстроен сложившимися обстоятельствами. Поговаривают, что служебные командировки в Северодонецк могут позитивно сказаться на его политическом будущем — не исключено, что Рашидов перейдет на работу в краевой центр. Александровские власти отмалчиваются по поводу снесенного детсада Слухачи до сих пор гадают, почему в центре Александровска решили снести каменное здание детсада. Многие жители остались недовольны решением, а мэрия старательно обходит эту тему, умалчивая о причинах сноса. «Разрушили добротное каменное здание детского сада, которое построили еще в 50-х годах. Причем не было никаких обсуждений публичных, ни предупреждений об этом, просто снесли все. Все вопросы о том зачем это было — игнорируются. Неизвестно даже, что будет на месте детсада, власть просто молчит», — отметил инсайдер. Фирма пермского миллиардера нарастит поставки для силовиков Как обратили внимание инсайдеры, фирма «Сатурн-Р-Авто», принадлежащая миллиардеру Александру Репину, в последние месяцы активно участвует в поставках автомобилей для силовых структур. Речь о выигранных тендерах ФКУ «Уральское управление материально-технического снабжения» МВД РФ и структур Росгвардии. «Компания также победила в конкурсе на поставку автомобилей для структур Минобороны РФ. Пока речь идет о небольших партиях автомобилей, но в будущем возможны более крупные заказы», — предполагают слухачи. По их мнению, таким способом в «Сатурн-Р-Авто» намерены компенсировать доходы от падения розничных продаж машин. «Репин явно понимает, что оборонный заказ сейчас востребован. Поэтому активно развивает это направление, предлагая силовикам и военным технику по бросовым ценам», — резюмируют сплетники. В пермском казачестве на фоне СВО усилился раскол Инсайдеры рассказывают, что на фоне проведения спецоперации усилилась конкуренция казачьих обществ в Пермском крае. Уже давно разделившиеся на два основных «лагеря» (Прикамское объединенное окружное казачье общество и МРОО «Прикамский казачий округ») казаки стали показывать свою значимость обществу, но, в первую очередь, — власти. «Да, некоторые из них, действительно, участвуют (или участвовали) в СВО, но большинство просто зарабатывает себе баллы на теме спецоперации и думает, как бы получить награду», — сказал инсайдер. Новый ректор медуниверситета усиливает PR Анна Благонравова, возглавившая в декабре Пермский медуниверситет в качестве исполняющей обязанности ректора, усиливает работу по продвижению вуза. Для этого, как говорят инсайдеры, она привезла с собой из Нижнего Новгорода советника. «Благонравова завела себе советника, плюс ввела на днях должность штатного специалиста по связям с общественностью. Ей надо закрепиться самой в медиапространстве региона, в конце концов, она все еще и. о., ну и конечно привлечь абитуриентов в вуз», — поясняют слухачи. … и готовится победить в конкурсе В ПГМУ ждут приказа федерального Минздрава о назначении выборов ректора. Но в том, что в итоге утвердят исполняющую обязанности Анну Благонравову, в вузе сомнений нет, говорят слухачи. «Формально должны пройти выборы, но конкурент если и будет, то лишь для соблюдения приличий», — поясняют они. Инсайдеры отмечают и активную публичную работу нового руководителя, которая играет ей на руку — инспекция больниц под фотокамеры, встреча с губернатором и т. д. Вдруг отозвать согласование может только Минздрав РФ. После смены руководства в пермском университете подчищают документы Шепчутся, что в Пермском госуниверситете после ухода ректора Дмитрия Красильникова все сотрудники ведут активную деятельность по зачистке документов, которые могут указать на какие-либо нарушения. Проректоры же находятся в нервном ожидании известий о своем увольнении. «На сегодняшний день известно, что ликвидированы ставки двух проректоров, остальные стараются вести себя максимально тихо, дабы не лишиться работы», — усмехаются инсайдеры. В Лысьве модернизация системы теплоснабжения ударила по карману жителей По данным инсайдеров, жители Лысьвы уже испытали на себе все «прелести» от начавшейся в прошлом году масштабной модернизации системы теплоснабжения в городе. Там сейчас устанавливают модульные котельные и прокладывают новый трубопровод. Только жители считают, что инвесторы уже начали окупать затраты на проведение работ за счет лысьвенцев. «Работы еще не завершены, а оплата за отопление для многих горожан уже выросла в два раза. И никто не объясняет причину изменения цифр в платежках за ЖКУ. Видимо, мы (горожане) уже начали платить за проведение ремонта из своего кармана», — считает инсайдер. Пермские аптеки начали использовать запрещенные приемы в погоне за выручкой Если раньше к основному заказу из аптеки фармацевты предлагали приобрести витамины, гематоген, «лечебный» чай и практически бесполезные гомеопатические средства, и это уже всем привычно, то сейчас предложения стали более смелые. «Провизоры до того зациклены на дополнительных продажах, что начинают впаривать уже все подряд. К примеру, к обезболивающему нимесулиду предлагают настойчиво взять средство, которое тоже на основе нимесулида. А если бы человек их вместе выпил? Так и передозировку можно поймать», — рассказал инсайдер. Кроме того, по утверждению слухачей, фармацевты отпускают средства, которые идут по рецепту, без рецепта — особенно дорогие. «Спрашивают под честное слово. Есть ли рецепт? Смело говоришь: есть. А что? Никто же не хочет потерять продажу условно в две тысячи рублей», — добавил слухач. Главврач пермского наркодиспансера решил сэкономить на врачах Говорят, что главный врач наркодиспансера в Перми Михаил Мальцев затеял революцию в своем учреждении. Он решил убрать врачей из процедуры медицинского освидетельствования, заменив их фельдшерами. Руководствуется он якобы соображениями экономии — врачам все же надо платить больше. «Но без врача тут не обойтись! Нужны профессиональные наркологи, чтобы достоверно определить состояние человека. Это чревато в перспективе проблемами с качеством медосвидетельствования», — уверены инсайдеры. Многомиллионный проект Пермской галереи застопорился Краудфандинговый проект Пермской художественной галереи, в рамках которого планировалось собрать более 10 млн рублей, застыл. Как отмечают злые языки, еще в начале ноября, в день 100-летия музея, было объявлено о сборе средств на реставрацию рам для картин, но пока не собрано и миллиона. «Более 750 тысяч собрали в первый же день акции на благотворительном аукционе, но дальше дело видимо не пошло. За три месяца удалось собрать дополнительно меньше 200 тысяч», — говорят слухачи. Пермяки злятся на власть за «потемкинские деревни» Чем ближе юбилей города, тем больше злятся пермяки и обсуждают в соцсетях «потемкинские деревни». «Ну ремонтируют они фасады, молодцы, но есть вот у нас, к примеру, поликлиника детская на Комсомольском проспекте, 43. В рамках „Пермь-300“ отремонтировали фасад, а внутри — тихий ужас! Страшно в кабинетах, все — дореволюционное. Это что, мы для гостей города стараемся так? А на жителей — плевать, видимо», — пишут пермяки. В храме скандального пермского священника не рады прихожанам Ходят слухи, что в храме Всех Святых в Перми совсем не рады прихожанам. «Женщины, которые трудятся во Всесвятском храме, разговаривают с прихожанами грубо, постоянно чем-то недовольны. Во время молитвы могут подойти, прервать, сделав замечание», — рассказал инсайдер. Горожане заметили, что церковь заметно изменилась не в лучшую сторону с того момента, как ее настоятелем стал секретарь Пермской Епархии РПЦ Андрей Литовка, оскандалившийся несколько лет назад из-за оскорблений подписчиков в сети. Пермяки обращают внимание, что в соседней со Всесвятским храмом Успенской церкви ситуация прямо противоположная: «Там прихожанам всегда рады и общаются с ними предельно вежливо». Планы властей пугают туристов Планы властей по благоустройству Каменного города — одной самых популярных достопримечательностей Пермского края — вызывают опасения у любителей природы. Он заполнен людьми в любое время года, а с приходом туда «цивилизации» в виде торговых палаток, указателей и настилов, от природного объекта не останется ничего живого, опасаются пермяки. «Ярмарка на входе — априори зло. Потом указатели всякие: „Туда ходи, сюда не ходи“, еще рекламных баннеров поди понавесят — хорошее фото будет не сделать. И конечно псевдотуристов, которые в горы в сланцах ходят, будет в разы больше. Природного там не останется ничего, только деньги», — распространяются слухи в тусовке туристов Радио «Шансон» в Перми не запустят из-за отсутствия оборудования Инсайдеры сообщают, что возврат вещания радио «Шансон» в Перми переносится на неопределенный срок. Причина якобы в отказе от продажи необходимого оборудования местному медиахолдингу, который планировал вернуть «Шансон» в пермский радиоэфир. «Руководство холдинга вело переговоры о покупке техники у одной из пермских музыкальных станций. Сделка ориентировочно была запланирована на конец февраля, но ее заморозили», — сообщили сплетники. По их словам, собственники оборудования отложили продажу по финансовым причинам. «Свою радиостанцию они хотели закрывать из-за падения рекламных доходов, поэтому и продавали технику. Но сейчас ситуация с финансами начала выправляться, поэтому ее владельцы решили повременить с закрытием и продажей активов», — рассказали инсайдеры. Слухи представляют собой оценочные суждения, мнения, убеждения, предположения читателей по вопросам, представляющим всеобщий интерес. Мы не публикуем или же редактируем инсайды, которые носят оскорбительный характер.