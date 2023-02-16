В Нижневартовске (ХМАО) 46-летний житель напал на полицейских. Сотрудники ведомства остановили нетрезвого водителя лимузина на дороге, сообщается в telegram-канале «Полиция Югры».
«Госавтоинспекторы остановили автомобиль „Lincoln“, за рулем которого находился ранее судимый 46-летний вартовчанин. Во время разговора выяснилось, что у него отсутствуют права и имеются признаки опьянения. Нарушитель оказывал неповиновение, размахивал руками, повредил форменное обмундирование, а затем ударил сотрудников», — уточнили в ведомстве.
В канале также сообщается, что буйного водителя пытались остановить пассажиры автомобиля. Во время беседы мужчина выражался нецензурно. По данному факту возбуждено три уголовных дела, жителю Нижневартовска грозит до пяти лет тюрьмы.
Ранее URA.RU рассказывало, что в Мегионе сотрудники городского ОМВД спасли медицинский персонал больницы от нападения пьяных пациентов. Два инцидента произошло 13 января.
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