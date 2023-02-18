В Нижнем Тагиле впервые прошло первенство по мотокроссу

В Нижнем Тагиле ежегодно будут проводить соревнования по мотокроссу (архивное фото) Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

В Нижнем Тагиле 18 февраля прошло дебютное первенство по мотокроссу. Мероприятие посвятили Дню защитника Отечества. Глава Владислав Пинаев заявил, что такие соревнования будут проводить ежегодно, в них «добавят изюминку», чтобы вызвать интерес у гонщиков со всей страны.

«Сегодня впервые провели первенство города по мотокроссу. Мероприятие приурочено к 23 февраля. Теперь будем ежегодно проводить такие соревнования, добавив свою изюминку, чтобы к нам приезжали гонщики со всей России», — написал мэр на странице в соцсети «ВКонтакте».

Соревнования прошли на трассе в районе Валегиного бора. В гонках участвовали более 50 титулованных гонщиков и любителей экстремального спорта из Свердловской области. Нижний Тагил представляли 12 спортсменов, среди которых был Кирилл Суслин, выступающий на федеральном уровне. Длина трека составила 1 600 метров. Поддержать гонщиков пришли около 1000 человек, сообщает администрация Нижнего Тагила на официальном сайте.

Победителями соревнований стали девять спортсменов. Среди екатеринбуржцев победу одержали: Арсений Кропачев (класс 50 куб. см.), Лев Ивако (класс 65 куб. см.) и Ким Эйсмонт (класс 85 куб. см.). Верхнесалдинец Михаил Махаев одержал победу в классе «Питбайк». София Рякова из Нижнего Тагила стала победительницей среди девушек. Ее соотечественник Кирилл Суслин победил в классе «125 куб. см. шипы». Арсений Алферьев и Илья Малых (оба из Каменска-Уральского) победили в классах «125 куб. см. шипы» и «250 куб.см (без шипов)», соответственно. Константин Мусихин завоевал первое место в классе «Open — вторые шипы».

Фото: сайт администрации Нижнего Тагила

Фото: сайт администрации Нижнего Тагила

Фото: сайт администрации Нижнего Тагила

Фото: сайт администрации Нижнего Тагила

Фото: сайт администрации Нижнего Тагила