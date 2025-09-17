В УрФО продажи автомобилей LADA достигли почти 30% от числа всех брендов, представленных в сегменте новых. Об этом URA.RU рассказал руководитель продаж направления «Автомобили с пробегом» в «Авито Авто» Камран Гусейнов.
«LADA по-прежнему лидирует с точки зрения продаж в сегменте новых автомобилей по Уральскому федеральному округу. Мы видим, что у бренда LADA большой отрыв от китайских брендов», — сказал Гусейнов. При этом он отметил, что большую долю рынка — 63,4% — составляют китайские автомобили. Отечественные бренды занимают нишу в 28%, а 8,5% — другие компании.
Покупатели, рассматривавшие к покупке Hyundai Solaris и Kia Rio, также обращали внимание на LADA Granta. А LADA Vesta вызывала интерес у тех, кто выбрал приобрести LADA Granta. Также среди популярных брендов отмечены Geely Monjaro, «Москвич 3», Chery Tiggo 4 Pro.
Средняя стоимость нового автомобиля в округе составила 2,8 млн рублей по данным на август. За год в Свердловской области цена выросла на 7,6%. Что касается авто с пробегом, их средняя стоимость снизилась до 1,14 млн рублей (-6% за год в регионе).
