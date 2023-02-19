Инвалиды из ЛНР приехали в ХМАО на реабилитацию

Взрослые и дети с ОВЗ пройдут лечение в Сургуте Фото: Анна Майорова © URA.RU

Группа детей и взрослых с ограниченными возможностями здоровья прибыла из города Рубежное в Луганской народной республики в ХМАО. На сайте правительства округа опубликовано сообщение, что приехавшие пройдут в Югре реабилитацию и получат высокотехнологичную медицинскую помощь.

«В Югру прибыл специальный рейс, на борту которого находились восемь детей с ограниченными возможностями здоровья из республиканского учебно-реабилитационного центра „Хрусталик“ города Рубежное ЛНР и шесть пациентов из Макеевки и Рубежанской центральной многопрофильной больницы. Они прибыли в Сургут для прохождения реабилитации и получения высокотехнологичной медицинской помощи», — сообщается в публикации.

По данным правительства ХМАО, дети пройдут реабилитацию в Сургутском многопрофильном реабилитационном центре. «Мы уже принимали детей из Макеевки, имеем опыт работы по психологической и социально-медицинской реабилитации. Также подготовили для новых подопечных специальную социокультурную программу. Оказание медицинских услуг будет организовано совместно с учреждениями здравоохранения», — отметила заместитель директора СМРЦ Наталья Шутова. Взрослые направлены на лечение в Сургутскую окружную клиническую больницу, Сургутский кардиоцентр и Сургутский травматологический центр.

В планах правительства ХМАО направить на реабилитацию еще 200 детей. «Также в течение 2023 года департаментом социального развития запланирована социально-медицинская реабилитация 200 детей из города Макеевка», — сообщила директор департамента социального развития автономного округа Тереза Пономарева.

Ранее URA.RU писало о модернизации центра адаптивных видов спорта для участников СВО. Центру требуется обновление и расширение медицинского блока с учетом актуальных запросов и потребностей.