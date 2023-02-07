В Сургуте модернизируют центр адаптивных видов спорта для ветеранов СВО

Для ветеранов СВО в центре начнет работать физиокабинет Фото: Анна Майорова © URA.RU

В Сургуте ветераны СВО будут проходить реабилитацию после ранения в центре адаптивных видов спорта, который модернизируют во время ремонта, проводимого из-за повреждения несущих опор здания. Об этом URA.RU сообщила вице-губернатор Елена Шумакова.

«У нас разработан большой комплексный проект по реабилитации. Для ветеранов СВО потребуется несколько переформатировать и расширить медицинский блок с учетом актуальных запросов и потребностей, которые есть в городе у жителей. И те потребности, которые мы уже сейчас прогнозируем и понимаем, будут появляться в связи с учетом возвращения ветеранов СВО», — сообщила Шумакова.

Как сообщил директор центра адаптивных видов спорта Алексей Воробьев, для оказания услуг ветеранам в центре не хватает специального медицинского блока. «Программы реабилитации, разработанные для ребят, которые у нас сейчас занимаются, подходят и для ветеранов. С департаментом здравоохранения будет заключаться отдельное соглашение для организации на нашей базе медико-восстановительного центра. Это физиокабинет со специальным оборудованием, которое позволит в кратчайшие сроки ребят восстанавливать», — сообщил Воробьев.

Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО ввели новые меры социальной поддержки для участников СВО. Добровольцы смогут получать сертификаты на протезирование, в том числе зубное, компенсацию затрат на газификацию жилья, а в случае гибели их родителям будут доступно оздоровление.