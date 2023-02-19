В Пермском крае продается завод по переработке рыбы и морепродуктов

Производственные мощности завода — до 140 тонн продукции в месяц Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

Жителям Пермского края предлагают купить завод по переработке рыбы и морепродуктов. Предприятие находится в городе Кизел и занимается производством соленой, копченой и вяленой рыбной продукции. Стоимость бизнеса — более 20 млн рублей, сообщается на популярном сайте бесплатных объявлений.

«Комплекс оборудован под выпуск соленой, копченой, вяленой рыбы. Перечень насчитывает 165 видов наименований. Развита продукция рыбной кулинарии и штучная упаковка. Производственные мощности позволяют производить до 140 тонн готовой продукции в месяц. Имеется установка по переработке рыбных отходов в корма для животных. Цена — 24 миллиона рублей», — сообщается в объявлении.

Уточняется, что недавно на заводе также был запущен цех по производству замороженных полуфабрикатов. Новая заводская линия сертифицирована под выпуск продукции для торговой сети «ВкусВилл». Персонал предприятия готов продолжить работу с новым собственником. Долгов за заводом не числится.

Ранее URA.RU рассказывало, что в Пермском крае продается завод по переработке молока с действующей лабораторией по исследованию молочной продукции. Стоимость бизнеса — 7,5 млн рублей.