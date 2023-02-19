19 февраля 2023

Пермякам предлагают потратить миллионы, чтобы солить и вялить рыбу. Фото

В Пермском крае продается завод по переработке рыбы и морепродуктов
© Служба новостей «URA.RU»
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Производство рыбных консерв. Салехард, продукты, копченая рыба, питание, копчение
Производственные мощности завода — до 140 тонн продукции в месяц Фото:

Жителям Пермского края предлагают купить завод по переработке рыбы и морепродуктов. Предприятие находится в городе Кизел и занимается производством соленой, копченой и вяленой рыбной продукции. Стоимость бизнеса — более 20 млн рублей, сообщается на популярном сайте бесплатных объявлений.

«Комплекс оборудован под выпуск соленой, копченой, вяленой рыбы. Перечень насчитывает 165 видов наименований. Развита продукция рыбной кулинарии и штучная упаковка. Производственные мощности позволяют производить до 140 тонн готовой продукции в месяц. Имеется установка по переработке рыбных отходов в корма для животных. Цена — 24 миллиона рублей», — сообщается в объявлении.

Уточняется, что недавно на заводе также был запущен цех по производству замороженных полуфабрикатов. Новая заводская линия сертифицирована под выпуск продукции для торговой сети «ВкусВилл». Персонал предприятия готов продолжить работу с новым собственником. Долгов за заводом не числится.

Ранее URA.RU рассказывало, что в Пермском крае продается завод по переработке молока с действующей лабораторией по исследованию молочной продукции. Стоимость бизнеса — 7,5 млн рублей.

На предприятии также действует цех по производству замороженных полуфабрикатов
Фото:

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Жителям Пермского края предлагают купить завод по переработке рыбы и морепродуктов. Предприятие находится в городе Кизел и занимается производством соленой, копченой и вяленой рыбной продукции. Стоимость бизнеса — более 20 млн рублей, сообщается на популярном сайте бесплатных объявлений. «Комплекс оборудован под выпуск соленой, копченой, вяленой рыбы. Перечень насчитывает 165 видов наименований. Развита продукция рыбной кулинарии и штучная упаковка. Производственные мощности позволяют производить до 140 тонн готовой продукции в месяц. Имеется установка по переработке рыбных отходов в корма для животных. Цена — 24 миллиона рублей», — сообщается в объявлении. Уточняется, что недавно на заводе также был запущен цех по производству замороженных полуфабрикатов. Новая заводская линия сертифицирована под выпуск продукции для торговой сети «ВкусВилл». Персонал предприятия готов продолжить работу с новым собственником. Долгов за заводом не числится. Ранее URA.RU рассказывало, что в Пермском крае продается завод по переработке молока с действующей лабораторией по исследованию молочной продукции. Стоимость бизнеса — 7,5 млн рублей.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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