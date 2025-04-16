В Пермском крае подскочили цены на масло

В Пермском крае за год резко выросла стоимость сливочного масла. В марте 2025 года килограмм сливочного масла в среднем стоил 1,2 тысячи рублей. Это на 41% больше, чем в 2024 году — 887 рублей.
«Также подорожало оливковое масло — на 21%, до 1,8 тысяч рублей за литр. Менее заметно выросла цена на маргарин и подсолнечное масло — на 13% и 15% соответственно. Сейчас средняя стоимость маргарина в Пермском крае составляет 272 рубля за килограмм, подсолнечное масло стоит 153 рубля за литр», — сказано на официальном сайте Росстата.
Ранее URA.RU сообщало о том, что в Пермском крае за месяц больше всех продовольственных товаров подорожала капуста. Рост стоимости овоща составил более 15%. Второе место по росту стоимости занимают помидоры (+ 14,1%). Третье место — за картофелем (+13,2%).
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