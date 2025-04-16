16 апреля 2025

В Пермском крае подскочили цены на масло

Росстат: в Пермском крае килограмм сливочного масла вырос в цене на 41%
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
В марте 2025 года килограмм сливочного масла в среднем стоил 1,2 тысячи рублей
В марте 2025 года килограмм сливочного масла в среднем стоил 1,2 тысячи рублей Фото:

В Пермском крае за год резко выросла стоимость сливочного масла. В марте 2025 года килограмм сливочного масла в среднем стоил 1,2 тысячи рублей. Это на 41% больше, чем в 2024 году — 887 рублей.

«Также подорожало оливковое масло — на 21%, до 1,8 тысяч рублей за литр. Менее заметно выросла цена на маргарин и подсолнечное масло — на 13% и 15% соответственно. Сейчас средняя стоимость маргарина в Пермском крае составляет 272 рубля за килограмм, подсолнечное масло стоит 153 рубля за литр», — сказано на официальном сайте Росстата. 

Ранее URA.RU сообщало о том, что в Пермском крае за месяц больше всех продовольственных товаров подорожала капуста. Рост стоимости овоща составил более 15%. Второе место по росту стоимости занимают помидоры (+ 14,1%). Третье место — за картофелем (+13,2%).

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Пермском крае за год резко выросла стоимость сливочного масла. В марте 2025 года килограмм сливочного масла в среднем стоил 1,2 тысячи рублей. Это на 41% больше, чем в 2024 году — 887 рублей. «Также подорожало оливковое масло — на 21%, до 1,8 тысяч рублей за литр. Менее заметно выросла цена на маргарин и подсолнечное масло — на 13% и 15% соответственно. Сейчас средняя стоимость маргарина в Пермском крае составляет 272 рубля за килограмм, подсолнечное масло стоит 153 рубля за литр», — сказано на официальном сайте Росстата.  Ранее URA.RU сообщало о том, что в Пермском крае за месяц больше всех продовольственных товаров подорожала капуста. Рост стоимости овоща составил более 15%. Второе место по росту стоимости занимают помидоры (+ 14,1%). Третье место — за картофелем (+13,2%).
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...