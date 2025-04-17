Фестиваль электронной музыки EFEST в Перми вернется к формату open air

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Шоу продлится семь часов
Шоу продлится семь часов Фото:

Международный фестиваль электронной музыки и визуального искусства EFEST в этом году пройдет в Перми 6 сентября. Как рассказали организаторы, он состоится под открытым небом — на площади перед ТРК «СпешиLove».

«Пермь снова станет эпицентром электронной музыки и визуального искусства. В этом году фестиваль возвращается на открытую площадку перед ТРК „СпешиLove“», — сообщает Центр по реализации проектов в сфере культуры в Telegram.

Последний раз EFEST проходил в формате open air в 2022 году. После площадкой становился спорткомплекс им. Сухарева. На фестивале 2025 году музыка будет звучать нон-стоп семь часов. Концерт сопроводят световые шоу и различные визуальные перформансы.

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Международный фестиваль электронной музыки и визуального искусства EFEST в этом году пройдет в Перми 6 сентября. Как рассказали организаторы, он состоится под открытым небом — на площади перед ТРК «СпешиLove». «Пермь снова станет эпицентром электронной музыки и визуального искусства. В этом году фестиваль возвращается на открытую площадку перед ТРК „СпешиLove“», — сообщает Центр по реализации проектов в сфере культуры в Telegram. Последний раз EFEST проходил в формате open air в 2022 году. После площадкой становился спорткомплекс им. Сухарева. На фестивале 2025 году музыка будет звучать нон-стоп семь часов. Концерт сопроводят световые шоу и различные визуальные перформансы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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