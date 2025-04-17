Фестиваль электронной музыки EFEST в Перми вернется к формату open air

Международный фестиваль электронной музыки и визуального искусства EFEST в этом году пройдет в Перми 6 сентября. Как рассказали организаторы, он состоится под открытым небом — на площади перед ТРК «СпешиLove».
«Пермь снова станет эпицентром электронной музыки и визуального искусства. В этом году фестиваль возвращается на открытую площадку перед ТРК „СпешиLove“», — сообщает Центр по реализации проектов в сфере культуры в Telegram.
Последний раз EFEST проходил в формате open air в 2022 году. После площадкой становился спорткомплекс им. Сухарева. На фестивале 2025 году музыка будет звучать нон-стоп семь часов. Концерт сопроводят световые шоу и различные визуальные перформансы.
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