Оркестр под управлением Гергиева выступит в Перми в апреле

В Перми с 4 марта на 22 апреля перенасели Московский Пасхальный фестиваль. В рамках события на сцене Большого зала филармонии выступит объединенный симфонический оркестр Мариинского и Большого театров под управлением Валерия Гергиева. В учреждении объяснили корректировку даты вопросами логистики.
«XXIV Московский Пасхальный фестиваль возвращается, чтобы подарить вам волшебство музыки. Объединенный симфонический оркестр Мариинского и Большого театров под управлением Валерия Гергиева порадует пермяков своим выступлением 22 апреля 2025 года», — написано на сайте Пермской краевой филармонии.
Пермь попала на оркестровый маршрут в 2009 году. Пасхальный фестиваль завершится 9 мая в Москве. По словам организаторов, акцент программы будет сделан на 80-летие Победы в Великой Отечественной войне и 185-летие со дня рождения композитора Петра Чайковского.
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