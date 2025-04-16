16 апреля 2025

Оркестр под управлением Гергиева выступит в Перми в апреле

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В прошлом году маршрут фестиваля Валерия Гергиева проходил через 70 с лишним городов РФ
В прошлом году маршрут фестиваля Валерия Гергиева проходил через 70 с лишним городов РФ Фото:

В Перми с 4 марта на 22 апреля перенасели Московский Пасхальный фестиваль. В рамках события на сцене Большого зала филармонии выступит объединенный симфонический оркестр Мариинского и Большого театров под управлением Валерия Гергиева. В учреждении объяснили корректировку даты вопросами логистики.

«XXIV Московский Пасхальный фестиваль возвращается, чтобы подарить вам волшебство музыки. Объединенный симфонический оркестр Мариинского и Большого театров под управлением Валерия Гергиева порадует пермяков своим выступлением 22 апреля 2025 года», — написано на сайте Пермской краевой филармонии.

Пермь попала на оркестровый маршрут в 2009 году. Пасхальный фестиваль завершится 9 мая в Москве. По словам организаторов, акцент программы будет сделан на 80-летие Победы в Великой Отечественной войне и 185-летие со дня рождения композитора Петра Чайковского.

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В Перми с 4 марта на 22 апреля перенасели Московский Пасхальный фестиваль. В рамках события на сцене Большого зала филармонии выступит объединенный симфонический оркестр Мариинского и Большого театров под управлением Валерия Гергиева. В учреждении объяснили корректировку даты вопросами логистики. «XXIV Московский Пасхальный фестиваль возвращается, чтобы подарить вам волшебство музыки. Объединенный симфонический оркестр Мариинского и Большого театров под управлением Валерия Гергиева порадует пермяков своим выступлением 22 апреля 2025 года», — написано на сайте Пермской краевой филармонии. Пермь попала на оркестровый маршрут в 2009 году. Пасхальный фестиваль завершится 9 мая в Москве. По словам организаторов, акцент программы будет сделан на 80-летие Победы в Великой Отечественной войне и 185-летие со дня рождения композитора Петра Чайковского.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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