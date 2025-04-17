Пермская актриса Мазунина снялась в новом сериале о жизни блогеров в деревне

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Премьера сериала состоится в конце апреля
Премьера сериала состоится в конце апреля Фото:

Актриса из Перми Валентина Мазунина снялась в новом сериале «Блогеры взаперти» (16+), который выходит 28 апреля на телеканале ТНТ. В ситкоме рассказывается история инфлюенсеров Ольги и Давида, которых за неуплату долгов отправили под домашний арест в глухую деревню. Чтобы поскорее вернуться в роскошную столичную квартиру, героям приходится интегрироваться в деревенский быт. Эти попытки коренным образом меняют их жизнь и ценности, рассказали URA.RU в пресс-службе ТНТ.

«Телеканал ТНТ покажет премьеру комедийного сериала „Блогеры взаперти“, в котором звезды Comedy Club Тимур Батрутдинов и Екатерина Шкуро играют семейную пару популярных блогеров, наказанных за неуплату налогов. В проекте также снимается Валентина Мазунина. Актриса из Перми получила роль продавщицы Светы», — сообщили в пресс-службе телеканала.

Валентина Мазунина родилась в городе Верещагино Пермского каря. После школы поступила в Пермский государственный институт культуры на направление «Актерское искусство». С 2009 года актриса работала в ТЮЗе. Известность пермячке принесла роль в сериале «Реальные пацаны» (18+). Также она снималась в проектах «Толя-робот» (16+), «Волшебный участок» (18+), «Иванько» (16+), «Иван Васильевич меняет все» (18+) и многих других.

Ранее URA.RU рассказало, что сразу два пермских актера получили роли в сериале «Универ. Молодые» (16+). Влад Прохоров играет харизматичного первокурсника Федю, а Марина Федункив — коменданта общежития.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Актриса из Перми Валентина Мазунина снялась в новом сериале «Блогеры взаперти» (16+), который выходит 28 апреля на телеканале ТНТ. В ситкоме рассказывается история инфлюенсеров Ольги и Давида, которых за неуплату долгов отправили под домашний арест в глухую деревню. Чтобы поскорее вернуться в роскошную столичную квартиру, героям приходится интегрироваться в деревенский быт. Эти попытки коренным образом меняют их жизнь и ценности, рассказали URA.RU в пресс-службе ТНТ. «Телеканал ТНТ покажет премьеру комедийного сериала „Блогеры взаперти“, в котором звезды Comedy Club Тимур Батрутдинов и Екатерина Шкуро играют семейную пару популярных блогеров, наказанных за неуплату налогов. В проекте также снимается Валентина Мазунина. Актриса из Перми получила роль продавщицы Светы», — сообщили в пресс-службе телеканала. Валентина Мазунина родилась в городе Верещагино Пермского каря. После школы поступила в Пермский государственный институт культуры на направление «Актерское искусство». С 2009 года актриса работала в ТЮЗе. Известность пермячке принесла роль в сериале «Реальные пацаны» (18+). Также она снималась в проектах «Толя-робот» (16+), «Волшебный участок» (18+), «Иванько» (16+), «Иван Васильевич меняет все» (18+) и многих других. Ранее URA.RU рассказало, что сразу два пермских актера получили роли в сериале «Универ. Молодые» (16+). Влад Прохоров играет харизматичного первокурсника Федю, а Марина Федункив — коменданта общежития.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...