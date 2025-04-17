Пермская актриса Мазунина снялась в новом сериале о жизни блогеров в деревне

Актриса из Перми Валентина Мазунина снялась в новом сериале «Блогеры взаперти» (16+), который выходит 28 апреля на телеканале ТНТ. В ситкоме рассказывается история инфлюенсеров Ольги и Давида, которых за неуплату долгов отправили под домашний арест в глухую деревню. Чтобы поскорее вернуться в роскошную столичную квартиру, героям приходится интегрироваться в деревенский быт. Эти попытки коренным образом меняют их жизнь и ценности, рассказали URA.RU в пресс-службе ТНТ.
«Телеканал ТНТ покажет премьеру комедийного сериала „Блогеры взаперти“, в котором звезды Comedy Club Тимур Батрутдинов и Екатерина Шкуро играют семейную пару популярных блогеров, наказанных за неуплату налогов. В проекте также снимается Валентина Мазунина. Актриса из Перми получила роль продавщицы Светы», — сообщили в пресс-службе телеканала.
Валентина Мазунина родилась в городе Верещагино Пермского каря. После школы поступила в Пермский государственный институт культуры на направление «Актерское искусство». С 2009 года актриса работала в ТЮЗе. Известность пермячке принесла роль в сериале «Реальные пацаны» (18+). Также она снималась в проектах «Толя-робот» (16+), «Волшебный участок» (18+), «Иванько» (16+), «Иван Васильевич меняет все» (18+) и многих других.
Ранее URA.RU рассказало, что сразу два пермских актера получили роли в сериале «Универ. Молодые» (16+). Влад Прохоров играет харизматичного первокурсника Федю, а Марина Федункив — коменданта общежития.
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