Пермская газета обжалует решение суда о расторжении госконтрактов на 31 млн рублей

ООО «Центр деловой информации», которое является издателем пермской газеты Business Class, направило апелляционную жалобу на решение краевого арбитража. Ранее суд признал семь госконтрактов заключенных между пермской гордумой и СМИ ничтожными.
«Жалоба направлена 16 апреля. К производству пока не принята», — сказано в картотеке дел на сайте суда.
11 марта URA.RU сообщало о том, что суд обязал пермское СМИ вернуть в бюджет 36 млн рублей. Более 5 млн рублей из этой суммы — это проценты. Ранее прокуратура настаивала на том, что контракты были заключены при наличии конфликта интересов в деятельности контрактного управляющего представительного органа.
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