Пермская газета обжалует решение суда о расторжении госконтрактов на 31 млн рублей

Пермская газета обжалует решение о расторжении госконтрактов на 31 млн рублей
© Служба новостей «URA.RU»
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Жалоба направлена 16 апреля
Жалоба направлена 16 апреля Фото:

ООО «Центр деловой информации», которое является издателем пермской газеты Business Class, направило апелляционную жалобу на решение краевого арбитража. Ранее суд признал семь госконтрактов заключенных между пермской гордумой и СМИ ничтожными.

«Жалоба направлена 16 апреля. К производству пока не принята», — сказано в картотеке дел на сайте суда. 

11 марта URA.RU сообщало о том, что суд обязал пермское СМИ вернуть в бюджет 36 млн рублей. Более 5 млн рублей из этой суммы — это проценты. Ранее прокуратура настаивала на том, что контракты были заключены при наличии конфликта интересов в деятельности контрактного управляющего представительного органа. 

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ООО «Центр деловой информации», которое является издателем пермской газеты Business Class, направило апелляционную жалобу на решение краевого арбитража. Ранее суд признал семь госконтрактов заключенных между пермской гордумой и СМИ ничтожными. «Жалоба направлена 16 апреля. К производству пока не принята», — сказано в картотеке дел на сайте суда.  11 марта URA.RU сообщало о том, что суд обязал пермское СМИ вернуть в бюджет 36 млн рублей. Более 5 млн рублей из этой суммы — это проценты. Ранее прокуратура настаивала на том, что контракты были заключены при наличии конфликта интересов в деятельности контрактного управляющего представительного органа. 
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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