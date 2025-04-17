Спикер пермского заксобрания Сухих будет жестко наказывать депутатов за прогулы

Председатель законодательного собрания Пермского края Валерий Сухих отчитал депутатов за прогулы пленарных заседаний. На сегодняшней «пленарке» было 48 из 60 парламентариев. Трансляция проходила на сайте заксобрания. Сухих пообещал, что сегодня он простит прогулы, но в будущем будет использовать все доступные меры наказания.
«На меня не обижайтесь! Я буду использовать все допустимые средства после нескольких предупреждений. Но моя задача как председателя иметь кворум, чтобы принимать своевременно законопроекты. Это наша функция, это наша задача», — заявил Сухих.
Он оговорился: ему неловко, что, по сути, это замечание он высказывает тем коллегам, которые есть в зале. А должен тем, кто отсутствует. Но, заключил Сухих, говорить он будет от имени всех присутствующих. Спикер попросил депутатов согласовывать свои рабочие графики с графиком заседаний ЗС. В апреле у депутатов, возможно, была уважительная причина. Изначально заседание стояло в плане на 7 апреля, потом его перенесли на 17. Этот аргумент будет засчитан. Но только в этот раз, заключил Сухих.
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