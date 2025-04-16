16 апреля 2025

МЧС поспорило с полицией из-за столкновения двух лодок на реке в Перми. Видео

МЧС опровергло сообщение полиции о пострадавшем в водной аварии у КамГЭС в Перми
© Служба новостей «URA.RU»
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Инцидент на реке произошел в конце марта
Инцидент на реке произошел в конце марта Фото:

В ГУ МЧС России по Пермскому краю опровергли информацию транспортной полиции о пострадавшем в результате водной аварии у КамГЭС в Перми. На своей версии события настаивает пресс-служба ведомства.

«Был выявлен факт размещения недостоверной информации, о якобы, имевшем место столкновении двух маломерных судов в акватории Камской ГЭС. По данному случаю проведена проверка. Установлено, что в результате произошедшего лодки не пострадали, люди травм и увечий не получили», — передают спасатели в Telegram.

Ранее специалисты управления на транспорте МВД России по УрФО сообщили, что был задержан 40-летний водитель судна, протаранивший деревянную лодку с людьми. Он был пьян. Нарушитель объяснил, что решил просто попугать рыбаков. Но в результате сам травмировал голову и получил многочисленные ушибы, пояснили правоохранители.

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В ГУ МЧС России по Пермскому краю опровергли информацию транспортной полиции о пострадавшем в результате водной аварии у КамГЭС в Перми. На своей версии события настаивает пресс-служба ведомства. «Был выявлен факт размещения недостоверной информации, о якобы, имевшем место столкновении двух маломерных судов в акватории Камской ГЭС. По данному случаю проведена проверка. Установлено, что в результате произошедшего лодки не пострадали, люди травм и увечий не получили», — передают спасатели в Telegram. Ранее специалисты управления на транспорте МВД России по УрФО сообщили, что был задержан 40-летний водитель судна, протаранивший деревянную лодку с людьми. Он был пьян. Нарушитель объяснил, что решил просто попугать рыбаков. Но в результате сам травмировал голову и получил многочисленные ушибы, пояснили правоохранители.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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