В ГУ МЧС России по Пермскому краю опровергли информацию транспортной полиции о пострадавшем в результате водной аварии у КамГЭС в Перми. На своей версии события настаивает пресс-служба ведомства.
«Был выявлен факт размещения недостоверной информации, о якобы, имевшем место столкновении двух маломерных судов в акватории Камской ГЭС. По данному случаю проведена проверка. Установлено, что в результате произошедшего лодки не пострадали, люди травм и увечий не получили», — передают спасатели в Telegram.
Ранее специалисты управления на транспорте МВД России по УрФО сообщили, что был задержан 40-летний водитель судна, протаранивший деревянную лодку с людьми. Он был пьян. Нарушитель объяснил, что решил просто попугать рыбаков. Но в результате сам травмировал голову и получил многочисленные ушибы, пояснили правоохранители.
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