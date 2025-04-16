Жители Пермского края в ночь на 17 апреля стали свидетелями северного сияния. Его наблюдали практически во всех уголках региона. К утру соцсети заполнили фотографии этого явления с восторженными комментариями.
«С 23:30 до 0:00 можно было наблюдать Северную Аврору. Сияние будет до утра. Поэтому успевайте наблюдать и фотографировать», — написал в соцсети «ВКонтакте» глава астрономического клуба «Телескоп» Сергей Полищук и опубликовал фото. «Какая красота!», «Супер», «Красиво» — такими эмоциями делятся другие свидетели сияния.
Но увидеть северное сияние смогли не все. «Я опять всю красоту проспала», — пишет, например, Натали Николаевна.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!