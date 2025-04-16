16 апреля 2025

Пермяки пришли в восторг от северного сияния минувшей ночью. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Небесное явление наблюдали по всему Уралу
Небесное явление наблюдали по всему Уралу Фото:

Жители Пермского края в ночь на 17 апреля стали свидетелями северного сияния. Его наблюдали практически во всех уголках региона. К утру соцсети заполнили фотографии этого явления с восторженными комментариями.

«С 23:30 до 0:00 можно было наблюдать Северную Аврору. Сияние будет до утра. Поэтому успевайте наблюдать и фотографировать», — написал в соцсети «ВКонтакте» глава астрономического клуба «Телескоп» Сергей Полищук и опубликовал фото. «Какая красота!», «Супер», «Красиво» — такими эмоциями делятся другие свидетели сияния.

Но увидеть северное сияние смогли не все. «Я опять всю красоту проспала», — пишет, например, Натали Николаевна.

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Жители Пермского края в ночь на 17 апреля стали свидетелями северного сияния. Его наблюдали практически во всех уголках региона. К утру соцсети заполнили фотографии этого явления с восторженными комментариями. «С 23:30 до 0:00 можно было наблюдать Северную Аврору. Сияние будет до утра. Поэтому успевайте наблюдать и фотографировать», — написал в соцсети «ВКонтакте» глава астрономического клуба «Телескоп» Сергей Полищук и опубликовал фото. «Какая красота!», «Супер», «Красиво» — такими эмоциями делятся другие свидетели сияния. Но увидеть северное сияние смогли не все. «Я опять всю красоту проспала», — пишет, например, Натали Николаевна.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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