Минздрав раскрыл, что ждет медпункты, закрытия которых опасаются жители пермской глубинки

Вопрос о закрытии фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП) в поселке Усть-Весляна и деревне Чажегово на севере Пермского края сейчас не рассматривается. Об этом URA.RU рассказали в краевом министерстве здравоохранения.
«Сейчас вопрос о закрытии ФАПов в указанных населенных пунктах министерством здравоохранения Пермского края не рассматривается», — пояснили в ведомстве агентству. Ранее стало известно о намерении ГБУЗ ПК «Северная больница Коми-пермяцкого округа» упразднить медпункты в Чажегово и Усть-Весляна в Гайнском округе. При этом учреждение предупредило местное население, что перед этим проведет общественные слушания в населенных пунктах.
Жители деревень негативно отреагировали на планы медучреждения закрыть ФАПы. В соцсети «ВКонтакте» они написали, что после упразднения фельдшерско-акушерских пунктов местное население останется без доступной медицинской помощи.
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