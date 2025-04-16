16 апреля 2025

Минздрав раскрыл, что ждет медпункты, закрытия которых опасаются жители пермской глубинки

Минздрав опроверг информацию о закрытии медпунктов на севере Пермского края
© Служба новостей «URA.RU»
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ФАПы в Чажегово и Усть-Весляне не закрывают
ФАПы в Чажегово и Усть-Весляне не закрывают Фото:

Вопрос о закрытии фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП) в поселке Усть-Весляна и деревне Чажегово на севере Пермского края сейчас не рассматривается. Об этом URA.RU рассказали в краевом министерстве здравоохранения.

«Сейчас вопрос о закрытии ФАПов в указанных населенных пунктах министерством здравоохранения Пермского края не рассматривается», — пояснили в ведомстве агентству. Ранее стало известно о намерении ГБУЗ ПК «Северная больница Коми-пермяцкого округа» упразднить медпункты в Чажегово и Усть-Весляна в Гайнском округе. При этом учреждение предупредило местное население, что перед этим проведет общественные слушания в населенных пунктах.

Жители деревень негативно отреагировали на планы медучреждения закрыть ФАПы. В соцсети «ВКонтакте» они написали, что после упразднения фельдшерско-акушерских пунктов местное население останется без доступной медицинской помощи.

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Вопрос о закрытии фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП) в поселке Усть-Весляна и деревне Чажегово на севере Пермского края сейчас не рассматривается. Об этом URA.RU рассказали в краевом министерстве здравоохранения. «Сейчас вопрос о закрытии ФАПов в указанных населенных пунктах министерством здравоохранения Пермского края не рассматривается», — пояснили в ведомстве агентству. Ранее стало известно о намерении ГБУЗ ПК «Северная больница Коми-пермяцкого округа» упразднить медпункты в Чажегово и Усть-Весляна в Гайнском округе. При этом учреждение предупредило местное население, что перед этим проведет общественные слушания в населенных пунктах. Жители деревень негативно отреагировали на планы медучреждения закрыть ФАПы. В соцсети «ВКонтакте» они написали, что после упразднения фельдшерско-акушерских пунктов местное население останется без доступной медицинской помощи.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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