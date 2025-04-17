В Перми пассажир с наркотиками в кармане пытался убежать от гаишников. Видео

В Перми пассажир с наркотиками в кармане пытался убежать от гаишников.Видео
© Служба новостей «URA.RU»
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Один из сотрудников в прыжке схватил его за ногу и задержал
Один из сотрудников в прыжке схватил его за ногу и задержал Фото:

В Перми сотрудники ДПС остановили водителя иномарки. Во время проверки документов они заметили, что сидящий в машине пассажир нервничает и ведет себя подозрительно. 

«Полицейские предложили 34-летнему пермяку показать содержимое карманов. Однако он попытался убежать. Один из сотрудников в прыжке схватил его за ногу и задержал», — сообщает ГУ МВД России по Пермскому краю в telegram-канале. 

В кармане у него нашли два свертка. Мужчина пояснил, что перевозил наркотик, который забрал из тайника и планировал сбыть. Это было почти 300 граммов гашиша. На мужчину завели уголовное дело. Пока он находится в СИЗО. 

16 марта URA.RU сообщало о том, что в Гремячинске Пермского края полицейские устроили погоню за нарушителем со стрельбой. За рулем оказался 39-летний местный житель. Он был пьян и отказался проходить медосвидетельствование. На него составлено несколько административных протоколов.

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В Перми сотрудники ДПС остановили водителя иномарки. Во время проверки документов они заметили, что сидящий в машине пассажир нервничает и ведет себя подозрительно.  «Полицейские предложили 34-летнему пермяку показать содержимое карманов. Однако он попытался убежать. Один из сотрудников в прыжке схватил его за ногу и задержал», — сообщает ГУ МВД России по Пермскому краю в telegram-канале.  В кармане у него нашли два свертка. Мужчина пояснил, что перевозил наркотик, который забрал из тайника и планировал сбыть. Это было почти 300 граммов гашиша. На мужчину завели уголовное дело. Пока он находится в СИЗО.  16 марта URA.RU сообщало о том, что в Гремячинске Пермского края полицейские устроили погоню за нарушителем со стрельбой. За рулем оказался 39-летний местный житель. Он был пьян и отказался проходить медосвидетельствование. На него составлено несколько административных протоколов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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