В Перми сотрудники ДПС остановили водителя иномарки. Во время проверки документов они заметили, что сидящий в машине пассажир нервничает и ведет себя подозрительно.
«Полицейские предложили 34-летнему пермяку показать содержимое карманов. Однако он попытался убежать. Один из сотрудников в прыжке схватил его за ногу и задержал», — сообщает ГУ МВД России по Пермскому краю в telegram-канале.
В кармане у него нашли два свертка. Мужчина пояснил, что перевозил наркотик, который забрал из тайника и планировал сбыть. Это было почти 300 граммов гашиша. На мужчину завели уголовное дело. Пока он находится в СИЗО.
16 марта URA.RU сообщало о том, что в Гремячинске Пермского края полицейские устроили погоню за нарушителем со стрельбой. За рулем оказался 39-летний местный житель. Он был пьян и отказался проходить медосвидетельствование. На него составлено несколько административных протоколов.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!