16 апреля 2025

С 10 апреля перестал выходить на связь с близкими 37-летний житель Перми

© Служба новостей «URA.RU»
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Где мужчина находится сейчас, никто не знает
Где мужчина находится сейчас, никто не знает Фото:

В Перми разыскивают 37-летнего Дамира Аминова, который уже неделю не выхолит на связь с семьей. Об этом сообщил поисковой отряд «Регион59».

«Поиск Дамира Аминова, 37 лет (Кировский район, Пермь). С 10 апреля 2025 года не выходит на связь с родственниками. Его местонахождение неизвестно», — написано в telegram-канале сообщества.

Приметы мужчины: рост 175 см, среднее телосложение, карие глаза, русые волосы. Во что он был одет в день пропажи не установлено.

Волонтерам нужна любая информация о пропавшем
Волонтерам нужна любая информация о пропавшем
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В Перми разыскивают 37-летнего Дамира Аминова, который уже неделю не выхолит на связь с семьей. Об этом сообщил поисковой отряд «Регион59». «Поиск Дамира Аминова, 37 лет (Кировский район, Пермь). С 10 апреля 2025 года не выходит на связь с родственниками. Его местонахождение неизвестно», — написано в telegram-канале сообщества. Приметы мужчины: рост 175 см, среднее телосложение, карие глаза, русые волосы. Во что он был одет в день пропажи не установлено.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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