С 10 апреля перестал выходить на связь с близкими 37-летний житель Перми

Где мужчина находится сейчас, никто не знает
В Перми разыскивают 37-летнего Дамира Аминова, который уже неделю не выхолит на связь с семьей. Об этом сообщил поисковой отряд «Регион59».
«Поиск Дамира Аминова, 37 лет (Кировский район, Пермь). С 10 апреля 2025 года не выходит на связь с родственниками. Его местонахождение неизвестно», — написано в telegram-канале сообщества.
Приметы мужчины: рост 175 см, среднее телосложение, карие глаза, русые волосы. Во что он был одет в день пропажи не установлено.
Волонтерам нужна любая информация о пропавшем
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