В Пермском крае продолжился рост цен на бензин

За неделю с 8 по 14 апреля литр бензина в Пермском крае подорожал на пять копеек. В среднем за него платили 59 рублей 17 копеек.
«Дизель подорожал на девять копеек: с 71 рубля 66 копеек до 71 рубля 75 копеек за литр. Топливо АИ-92 теперь стоит 56 рублей 24 копейки (рост на одну копейку), АИ-95 — 61 рубль 13 копеек (плюс восемь копеек). Марка АИ-98, на прошлой неделе подорожавшая наиболее значительно, в этот раз изменилась в цене на шесть копеек до 85 рублей 24 копеек», — сообщатся на официальном сайте Росстата.
Ранее URA.RU сообщало о том, что в Пермском крае ожидается значительный рост цен на бензин, который может достигнуть 12-15%. Ценовой скачок в апреле уже можно назвать существенным. На дальнейшие цены будут больше влиять не экономические, а политические факторы, а также сезонность. Поскольку весной потребление топлива возрастает в связи с проведением сельскохозяйственных работ.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!