Пермское заксобрание освободило от статусной должности экс-соратницу Чиркунова

Депутаты заксобрания Пермского края на пленарном заседании 17 апреля приняли отставку Елены Зыряновой с поста председателя комитета по бюджету. Зырянова, которая начинала политическую карьеру еще в правительстве экс-губернатора Олега Чиркунова, ушла по собственному желанию. Трансляция заседания проходит на сайте заксобрания.
«Проектом постановления предлагается поддержать заявление Зыряновой Елены Владимировны об освобождении ее от занимаемой должности председателя комитета по бюджету на основании ее личного заявления», — отметил докладчик по вопросу Армен Гарслян. Он пока будет руководить комитетом в статусе «и.о.».
Спикер заксобрания Валерий Сухих поблагодарил Елену Зырянову за «очень серьезную работу». «Любое заседание [комитета] было интересным и содержательным, но сложилось, как сложилось. Давайте скажем ей спасибо и пожелаем всего доброго», — отметил Сухих.
Нового председателя комитета выберут в мае. Основным претендентом пока является Армен Гарслян. Елена Зырянова, как ранее сообщало URA.RU, оставила пост по личным причинам. Она возглавляла комитет с 2012 года.
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