Пермячка не смогла отменить штраф за оскорбление мирового судьи

В июне 2024 года жительница Перми позволила себе оскорбительно высказаться в адрес мирового судьи в присутствии свидетелей. Причиной такого поведения стал его отказ в отмене судебного решения о взыскании долга по микрозайму в пользу МФО «Быстроденьги».
«Женщина заявила, что никакого оскорбления не было. По ее словам, она лишь сообщила приставу о намерении жаловаться на судью в прокуратуру», — сообщает Пермский краевой суд в соцсети «ВКонтакте».
При этом Дзержинский районный суд Перми воспринял ее слова, как способ уклониться от ответственности. Поскольку это противоречило доказательствам. По итогу женщину признали виновной в неуважении к суду (часть 2 статьи 297 УК РФ). Ее оштрафовали на 30 тысяч рублей.
Она пыталось оспорить данное решение. Сторона защиты указывала на противоречивые показания свидетелей и предвзятое следствие. Однако краевой суд оставил приговор в силе.
Ранее URA.RU сообщало о том, что суд оштрафовал пермячку за нецензурную брань на концерте. Женщина была пьяна.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!