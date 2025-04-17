Пермячка не смогла отменить штраф за оскорбление мирового судьи

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Женщина сделала это в присутствии свидетелей
Женщина сделала это в присутствии свидетелей Фото:

В июне 2024 года жительница Перми позволила себе оскорбительно высказаться в адрес мирового судьи в присутствии свидетелей. Причиной такого поведения стал его отказ в отмене судебного решения о взыскании долга по микрозайму в пользу МФО «Быстроденьги».

«Женщина заявила, что никакого оскорбления не было. По ее словам, она лишь сообщила приставу о намерении жаловаться на судью в прокуратуру», — сообщает Пермский краевой суд в соцсети «ВКонтакте». 

При этом Дзержинский районный суд Перми воспринял ее слова, как способ уклониться от ответственности. Поскольку это противоречило доказательствам. По итогу женщину признали виновной в неуважении к суду (часть 2 статьи 297 УК РФ). Ее оштрафовали на 30 тысяч рублей. 

Она пыталось оспорить данное решение. Сторона защиты указывала на противоречивые показания свидетелей и предвзятое следствие. Однако краевой суд оставил приговор в силе.

Ранее URA.RU сообщало о том, что суд оштрафовал пермячку за нецензурную брань на концерте. Женщина была пьяна. 

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В июне 2024 года жительница Перми позволила себе оскорбительно высказаться в адрес мирового судьи в присутствии свидетелей. Причиной такого поведения стал его отказ в отмене судебного решения о взыскании долга по микрозайму в пользу МФО «Быстроденьги». «Женщина заявила, что никакого оскорбления не было. По ее словам, она лишь сообщила приставу о намерении жаловаться на судью в прокуратуру», — сообщает Пермский краевой суд в соцсети «ВКонтакте».  При этом Дзержинский районный суд Перми воспринял ее слова, как способ уклониться от ответственности. Поскольку это противоречило доказательствам. По итогу женщину признали виновной в неуважении к суду (часть 2 статьи 297 УК РФ). Ее оштрафовали на 30 тысяч рублей.  Она пыталось оспорить данное решение. Сторона защиты указывала на противоречивые показания свидетелей и предвзятое следствие. Однако краевой суд оставил приговор в силе. Ранее URA.RU сообщало о том, что суд оштрафовал пермячку за нецензурную брань на концерте. Женщина была пьяна. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...