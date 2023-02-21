21 февраля 2023

Utair начала продавать билеты из ХМАО в Москву по акции за 500 рублей

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Utair продает авиабилеты на рейс Москва — Нижневартовск за 500 рублей Фото:

Авиакомпания Utair в рамках акции начала продавать билеты по маршруту Москва — Нижневартовск за 500 рублей. Об этом рассказали в официальном telegram-канале Utair.

«Летите в Нижневартовск из Москвы или по обратному маршруту с промокодом LETIM500 — стоимость билета составит всего 500 рублей. Акция действует с 22 по 3 марта — каждый день продаем первые 100 билетов по самой низкой цене. Вылеты — до 25 апреля», — сказано в сообщении.

Ранее URA.RU писало, что Utair запустил субсидированные рейсы по 17 направлениям внутри ХМАО. Льготные авиабилеты можно купить по специальному сниженному тарифу.

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Авиакомпания Utair в рамках акции начала продавать билеты по маршруту Москва — Нижневартовск за 500 рублей. Об этом рассказали в официальном telegram-канале Utair. «Летите в Нижневартовск из Москвы или по обратному маршруту с промокодом LETIM500 — стоимость билета составит всего 500 рублей. Акция действует с 22 по 3 марта — каждый день продаем первые 100 билетов по самой низкой цене. Вылеты — до 25 апреля», — сказано в сообщении. Ранее URA.RU писало, что Utair запустил субсидированные рейсы по 17 направлениям внутри ХМАО. Льготные авиабилеты можно купить по специальному сниженному тарифу.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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