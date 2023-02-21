Utair начала продавать билеты из ХМАО в Москву по акции за 500 рублей

Utair продает авиабилеты на рейс Москва — Нижневартовск за 500 рублей
Авиакомпания Utair в рамках акции начала продавать билеты по маршруту Москва — Нижневартовск за 500 рублей. Об этом рассказали в официальном telegram-канале Utair.
«Летите в Нижневартовск из Москвы или по обратному маршруту с промокодом LETIM500 — стоимость билета составит всего 500 рублей. Акция действует с 22 по 3 марта — каждый день продаем первые 100 билетов по самой низкой цене. Вылеты — до 25 апреля», — сказано в сообщении.
Ранее URA.RU писало, что Utair запустил субсидированные рейсы по 17 направлениям внутри ХМАО. Льготные авиабилеты можно купить по специальному сниженному тарифу.
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