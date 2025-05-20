Мэра из ХМАО проверяет ОБЭП за двойную оплату работы по выходным

Главу поселения Белый Яр (Сургутский район, ХМАО) Владимира Мансурова проверяет полиция из-за начисления себе двойной зарплаты за работу в выходные дни. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к силовым структурам.
«На Мансурова подано заявление в ОБЭП. Он проводил себе двойную оплату за работу в выходные дни. А если у тебя бюджет дотационный в течение последних трех финансовых лет и сумма субсидирования больше 5 процентов, то делать этого нельзя», — пояснил собеседник агентства.
В пресс-службе УМВД по ХМАО подтвердили, что в отношении Мансурова идет проверка. В администрации Белого Яра был направлен запрос, ответ ожидается.
Ранее URA.RU писало, что начальник управления по развитию местного самоуправления Урая Наталья Емшанова подозревалась в незаконном присвоении более 500 тысяч рублей из городской субсидии. По данным УМВД, за последний год в регионе отмечается рост экономических преступлений и увеличение суммы взяток среди чиновников.
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