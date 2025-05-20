Мэра из ХМАО проверяет ОБЭП за двойную оплату работы по выходным

Мэра поселка Белый Яр Мансурова проверяют из-за двойной оплаты труда
© Служба новостей «URA.RU»
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Главу поселения в ХМАО проверяют из-за двойной зарплаты труда
Главу поселения в ХМАО проверяют из-за двойной зарплаты труда Фото:

Главу поселения Белый Яр (Сургутский район, ХМАО) Владимира Мансурова проверяет полиция из-за начисления себе двойной зарплаты за работу в выходные дни. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к силовым структурам.

«На Мансурова подано заявление в ОБЭП. Он проводил себе двойную оплату за работу в выходные дни. А если у тебя бюджет дотационный в течение последних трех финансовых лет и сумма субсидирования больше 5 процентов, то делать этого нельзя», — пояснил собеседник агентства.

В пресс-службе УМВД по ХМАО подтвердили, что в отношении Мансурова идет проверка. В администрации Белого Яра был направлен запрос, ответ ожидается.

Ранее URA.RU писало, что начальник управления по развитию местного самоуправления Урая Наталья Емшанова подозревалась в незаконном присвоении более 500 тысяч рублей из городской субсидии. По данным УМВД, за последний год в регионе отмечается рост экономических преступлений и увеличение суммы взяток среди чиновников.

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Главу поселения Белый Яр (Сургутский район, ХМАО) Владимира Мансурова проверяет полиция из-за начисления себе двойной зарплаты за работу в выходные дни. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к силовым структурам. «На Мансурова подано заявление в ОБЭП. Он проводил себе двойную оплату за работу в выходные дни. А если у тебя бюджет дотационный в течение последних трех финансовых лет и сумма субсидирования больше 5 процентов, то делать этого нельзя», — пояснил собеседник агентства. В пресс-службе УМВД по ХМАО подтвердили, что в отношении Мансурова идет проверка. В администрации Белого Яра был направлен запрос, ответ ожидается. Ранее URA.RU писало, что начальник управления по развитию местного самоуправления Урая Наталья Емшанова подозревалась в незаконном присвоении более 500 тысяч рублей из городской субсидии. По данным УМВД, за последний год в регионе отмечается рост экономических преступлений и увеличение суммы взяток среди чиновников.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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