Аналитики оценили, как новые санкции ЕС ударят по «Сургутнефтегазу»

Новые санкции не повлияют на работу компании, заявил URA.RU эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков. Ранее европейский союз включил компанию в обновленный санкционный список.
«В начале января ограничения экстерриториального характера уже были введены США. Компания приспособилась к работе в таком формате, европейские санкции, дублирующие американские, ничего не меняют», — пояснил эксперт в разговоре с журналистом агентства.
По словам аналитика, нефтяные компании реализуют продукцию через посредников, а также осуществляют поставки для внутреннего рынка. А что касается замораживания активов и санкций в отношении топ-менеджмента, то нефтяникам также удалось защититься от таких мер.
«[Компания]гораздо менее уязвима, чем многие другие. Стратегия полного сосредоточения бизнеса внутри страны оправдывает себя», — подчеркнул Юшков.
Агентство попросило прокомментировать ситуацию в самой компании. Ответ ожидается.
Ранее URA.RU писало, что бывшая «дочка» компании — «Сургутинвестнефть» также попала под санкции Великобритании и США. Ограничения предполагают замораживание активов, санкции на дисквалификацию директора, санкции на трастовые услуги.
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