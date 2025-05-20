Аналитики оценили, как новые санкции ЕС ударят по «Сургутнефтегазу»

Аналитик Юшков: новые санкции ЕС не ударят по «Сургутнефтегазу»
© Служба новостей «URA.RU»
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Европейские санкции не повлияют на работу Сургутнефтегаза
Европейские санкции не повлияют на работу Сургутнефтегаза Фото:

Новые санкции не повлияют на работу компании, заявил URA.RU эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков. Ранее европейский союз включил компанию в обновленный санкционный список.

«В начале января ограничения экстерриториального характера уже были введены США. Компания приспособилась к работе в таком формате, европейские санкции, дублирующие американские, ничего не меняют», — пояснил эксперт в разговоре с журналистом агентства.

По словам аналитика, нефтяные компании реализуют продукцию через посредников, а также осуществляют поставки для внутреннего рынка. А что касается замораживания активов и санкций в отношении топ-менеджмента, то нефтяникам также удалось защититься от таких мер.

«[Компания]гораздо менее уязвима, чем многие другие. Стратегия полного сосредоточения бизнеса внутри страны оправдывает себя», — подчеркнул Юшков.

Агентство попросило прокомментировать ситуацию в самой компании. Ответ ожидается.

Ранее URA.RU писало, что бывшая «дочка» компании — «Сургутинвестнефть» также попала под санкции Великобритании и США. Ограничения предполагают замораживание активов, санкции на дисквалификацию директора, санкции на трастовые услуги.

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Новые санкции не повлияют на работу компании, заявил URA.RU эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков. Ранее европейский союз включил компанию в обновленный санкционный список. «В начале января ограничения экстерриториального характера уже были введены США. Компания приспособилась к работе в таком формате, европейские санкции, дублирующие американские, ничего не меняют», — пояснил эксперт в разговоре с журналистом агентства. По словам аналитика, нефтяные компании реализуют продукцию через посредников, а также осуществляют поставки для внутреннего рынка. А что касается замораживания активов и санкций в отношении топ-менеджмента, то нефтяникам также удалось защититься от таких мер. «[Компания]гораздо менее уязвима, чем многие другие. Стратегия полного сосредоточения бизнеса внутри страны оправдывает себя», — подчеркнул Юшков. Агентство попросило прокомментировать ситуацию в самой компании. Ответ ожидается. Ранее URA.RU писало, что бывшая «дочка» компании — «Сургутинвестнефть» также попала под санкции Великобритании и США. Ограничения предполагают замораживание активов, санкции на дисквалификацию директора, санкции на трастовые услуги.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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