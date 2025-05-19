19 мая 2025

В Сургуте под Газелью провалилась дорога. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Сургутяне давно жалуются на качество этой дороги
Сургутяне давно жалуются на качество этой дороги Фото:

В Сургуте (ХМАО) во дворе улиц Дзержинского и Кукуевицкого под Газелью обвалился асфальт. При этом, местные жители уже давно жалуются на качество этой дороги, так как в ней постоянно появляются разломы, трещины, ямы и обвалы.

«Кукуевицкого/Дзержинского провалился асфальт… Завтра дети пойдут в школу. Яма даже не огорожена», — писали горожане. «В Сургуте во дворах на Дзержинского/Кукуевицкого провалилась Газель… Еще в марте жители многоэтажек жаловались на дорогу возле 12 школы», — сообщил telegram-канал «Мегаполис».

В мэрии города очень быстро отреагировали на сообщение: «В рамках гарантийных обязательств, подрядная организация обязуется восстановить проезжую часть и прилегающую территорию до 10 июня. Для качественного выполнения работ необходимо максимально утрамбовать грунт и уложить асфальтобетонную смесь в теплую сухую погоду. В настоящее время проведена повторная отсыпка щебнем».

Ранее URA.RU писало, что жители улицы Северная в Нижневартовске (ХМАО) беспокоятся из-за «растекающегося озера». Вода начала переливаться через дорогу, что угрожает не только дорожному полотну и автомобилям, но и фундаменту домов.

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В Сургуте (ХМАО) во дворе улиц Дзержинского и Кукуевицкого под Газелью обвалился асфальт. При этом, местные жители уже давно жалуются на качество этой дороги, так как в ней постоянно появляются разломы, трещины, ямы и обвалы. «Кукуевицкого/Дзержинского провалился асфальт… Завтра дети пойдут в школу. Яма даже не огорожена», — писали горожане. «В Сургуте во дворах на Дзержинского/Кукуевицкого провалилась Газель… Еще в марте жители многоэтажек жаловались на дорогу возле 12 школы», — сообщил telegram-канал «Мегаполис». В мэрии города очень быстро отреагировали на сообщение: «В рамках гарантийных обязательств, подрядная организация обязуется восстановить проезжую часть и прилегающую территорию до 10 июня. Для качественного выполнения работ необходимо максимально утрамбовать грунт и уложить асфальтобетонную смесь в теплую сухую погоду. В настоящее время проведена повторная отсыпка щебнем». Ранее URA.RU писало, что жители улицы Северная в Нижневартовске (ХМАО) беспокоятся из-за «растекающегося озера». Вода начала переливаться через дорогу, что угрожает не только дорожному полотну и автомобилям, но и фундаменту домов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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