Мэрия Урая разрывает контракт с владельцем клуба, стрелявшего в посетителя

Администрация Урая расторгла договор аренды с владельцем ночного клуба «Андеграунд» Матвеем Кориковым, который ранее оказался в центре скандала из-за стрельбы в посетителя. Об этом URA.RU рассказал источник, близкий к администрации.
«Помещение принадлежит муниципалитету и сейчас идет процедура расторжения договора. В связи с неисполнением обязательств, принятых по договору аренды помещения», — сообщил инсайдер. При этом он объяснил, что расторжение не связано напрямую с инцидентом. Ранее в СМИ также публиковали информацию о том, что в заведении Корикова торговали контрафактным алкоголем.
Кориков, являющийся членом Общественного совета при мэрии, пока сохраняет свой статус. «Оснований для исключения нет, пока правоохранительные органы не представят обвинительное заключение», — уточнили в администрации.
Ранее URA.RU писало, что Кориков выстрелил в гостя клуба из травматического оружия, утверждая, что действовал в рамках самообороны. Пострадавший — бизнесмен из Екатеринбурга — получил ранение в живот. Тогда в пресс-службе УМВД по ХМАО сообщили, что проводят проверку.
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