19 мая 2025

Мэрия Урая разрывает контракт с владельцем клуба, стрелявшего в посетителя

© Служба новостей «URA.RU»
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Администрация Урая расторгла договор с владельцем клуба «Андеграунд» Кориковым
Администрация Урая расторгла договор с владельцем клуба «Андеграунд» Кориковым Фото:

Администрация Урая расторгла договор аренды с владельцем ночного клуба «Андеграунд» Матвеем Кориковым, который ранее оказался в центре скандала из-за стрельбы в посетителя. Об этом URA.RU рассказал источник, близкий к администрации.

«Помещение принадлежит муниципалитету и сейчас идет процедура расторжения договора. В связи с неисполнением обязательств, принятых по договору аренды помещения», — сообщил инсайдер. При этом он объяснил, что расторжение не связано напрямую с инцидентом. Ранее в СМИ также публиковали информацию о том, что в заведении Корикова торговали контрафактным алкоголем.

Кориков, являющийся членом Общественного совета при мэрии, пока сохраняет свой статус. «Оснований для исключения нет, пока правоохранительные органы не представят обвинительное заключение», — уточнили в администрации.

Ранее URA.RU писало, что Кориков выстрелил в гостя клуба из травматического оружия, утверждая, что действовал в рамках самообороны. Пострадавший — бизнесмен из Екатеринбурга — получил ранение в живот. Тогда в пресс-службе УМВД по ХМАО сообщили, что проводят проверку.

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Администрация Урая расторгла договор аренды с владельцем ночного клуба «Андеграунд» Матвеем Кориковым, который ранее оказался в центре скандала из-за стрельбы в посетителя. Об этом URA.RU рассказал источник, близкий к администрации. «Помещение принадлежит муниципалитету и сейчас идет процедура расторжения договора. В связи с неисполнением обязательств, принятых по договору аренды помещения», — сообщил инсайдер. При этом он объяснил, что расторжение не связано напрямую с инцидентом. Ранее в СМИ также публиковали информацию о том, что в заведении Корикова торговали контрафактным алкоголем. Кориков, являющийся членом Общественного совета при мэрии, пока сохраняет свой статус. «Оснований для исключения нет, пока правоохранительные органы не представят обвинительное заключение», — уточнили в администрации. Ранее URA.RU писало, что Кориков выстрелил в гостя клуба из травматического оружия, утверждая, что действовал в рамках самообороны. Пострадавший — бизнесмен из Екатеринбурга — получил ранение в живот. Тогда в пресс-службе УМВД по ХМАО сообщили, что проводят проверку.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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