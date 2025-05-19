19 мая 2025

Опасная рецидивистка из ХМАО получила 10 лет за преступления, совершенные во время беременности

Суд посадил жительницу ХМАО с ребенком на 10 лет за череду преступлений
© Служба новостей «URA.RU»
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В ХМАО женщину с ребенком посадили на 10 лет за череду преступлений
В ХМАО женщину с ребенком посадили на 10 лет за череду преступлений Фото:

Югорский районный суд ХМАО назначил 10 лет лишения свободы жительнице Ханты-Мансийска, несмотря на наличие у нее малолетнего ребенка. Она совершала преступления во время беременности, сообщил  официальный telegram-канал судов Югры.

«Приговором Югорского районного суда ХМАО опасная рецидивистка из г. Ханты-Мансийска признана виновной в совершении шести преступлений. Путем частичного сложения наказаний окончательно ей назначено наказание в виде 10 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Инкриминируемые преступления совершены ею в состоянии беременности, в настоящее время она имеет на иждивении малолетнего ребенка», — говорится в сообщении.

В ходе процесса было установлено, что женщина долгое время употребляла наркотики, страдает наркоманией и алкоголизмом. Ранее  она одиннадцать раз привлекалась к уголовной ответственности и имеет непогашенные судимости. Кроме того, женщина уже лишена родительских прав в отношении первого ребенка, а второго оставила в медицинском учреждении после рождения.

Согласно материалам дела, осужденная признана виновной по шести эпизодам покушения на сбыт наркотиков в крупном размере организованной группой с использованием интернета (ч.3 ст.30 — п. «г» ч.4 ст.228.1 УК РФ) и одному эпизоду незаконного хранения наркотиков (ч.1 ст.228 УК РФ). Преступления были совершены во время беременности, а на момент вынесения приговора у женщины на иждивении находился малолетний ребенок. Приговор еще не вступил в силу.

Ранее URA.RU писало, что в Нижневартовске (ХМАО) рецидивист расстрелял друга из карабина из-за ревности к своей возлюбленной. От ранений югорчанин скончался на месте. Подсудимый получил 11 лет и шесть месяцев колонии строгого режима.

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Югорский районный суд ХМАО назначил 10 лет лишения свободы жительнице Ханты-Мансийска, несмотря на наличие у нее малолетнего ребенка. Она совершала преступления во время беременности, сообщил  официальный telegram-канал судов Югры. «Приговором Югорского районного суда ХМАО опасная рецидивистка из г. Ханты-Мансийска признана виновной в совершении шести преступлений. Путем частичного сложения наказаний окончательно ей назначено наказание в виде 10 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Инкриминируемые преступления совершены ею в состоянии беременности, в настоящее время она имеет на иждивении малолетнего ребенка», — говорится в сообщении. В ходе процесса было установлено, что женщина долгое время употребляла наркотики, страдает наркоманией и алкоголизмом. Ранее  она одиннадцать раз привлекалась к уголовной ответственности и имеет непогашенные судимости. Кроме того, женщина уже лишена родительских прав в отношении первого ребенка, а второго оставила в медицинском учреждении после рождения. Согласно материалам дела, осужденная признана виновной по шести эпизодам покушения на сбыт наркотиков в крупном размере организованной группой с использованием интернета (ч.3 ст.30 — п. «г» ч.4 ст.228.1 УК РФ) и одному эпизоду незаконного хранения наркотиков (ч.1 ст.228 УК РФ). Преступления были совершены во время беременности, а на момент вынесения приговора у женщины на иждивении находился малолетний ребенок. Приговор еще не вступил в силу. Ранее URA.RU писало, что в Нижневартовске (ХМАО) рецидивист расстрелял друга из карабина из-за ревности к своей возлюбленной. От ранений югорчанин скончался на месте. Подсудимый получил 11 лет и шесть месяцев колонии строгого режима.
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© Служба новостей «URA.RU»
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