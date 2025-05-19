В городах ХМАО из-за льготной ипотеки подскочили цены на вторичку

В Югре после введения семейной ипотеки на вторичку в муниципалитетах с низким объемом строительства, цены на жилье поднялись. Наибольший рост стоимости показал Пыть-Ях.
Расширенная программа льготной семейной ипотеки на вторичном рынке под 6% заработала в ХМАО в начале апреля. С этого момента жители 12 муниципалитетов региона, где почти не строят новые дома, получили возможность воспользоваться ею. Риелторы практически сразу заметили изменения в ценах на вторичку.
«В Пыть-Яхе в апреле по сравнению с мартом удельная цена предложения увеличилась на 3 731 рублей за 1 квадратный метр», — говорится в исследовании компании «Этажи». Сегодня квадрат здесь стоит 98 573 рубля. Больше всего подорожали однокомнатные квартиры, продавцы просят за квадрат 106,5 тысяч рублей.
В Когалыме стоимость квадрата за месяц выросла на 996 рублей, удельная цена предложения — 110,5 тысяч рублей. В Мегионе рост не так заметен, но есть — плюс 186 рублей за метр квадратный, как итог сегодня его цена 73, 4 тысячи рублей.
При этом, в Лангепасе и Нягани, которые тоже попали под действие льготной программы, цена недвижимости на вторичке упала. По итогам апреля — минус 163 рубля и 750 рублей за квадрат соответственно.
«В регионе 22 муниципалитета, в 12 можно взять льготный кредит, но эти территории с небольшим населением и число домов в них не старше 20 лет (а это условие покупки по новой программе) не так много. В Пыть-Яхе, например, таких МКД всего 20. Поэтому, перемены заметны лишь в отдельно взятых городах, — пояснил ранее URA.RU руководитель филиала компании „Этажи“ в Пыть-Яхе Олег Черкашин.
Ранее URA.RU рассказало, как жители ХМАО могут купить жилье без ипотеки. Среди альтернативных вариантов — лизинг и рассрочка.
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