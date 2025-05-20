Роспотребнадзор ХМАО рассказал о случаях заболевания смертельным вирусом из Африки

В Югре за последние три года зафиксировано четыре случая заражения лихорадкой Западного Нила, три из которых зарегистрированы в Сургуте. Последний эпизод произошел в 2024 году, сообщил окружной Роспотребнадзор.
«В 2024 и 2023 годах зарегистрировано по одному случаю лихорадки Западного Нила, в 2022 году — два. Один из случаев был местным, человек не выезжал за пределы Югры», — указано в публикации ведомства на официальном сайте.
В 2023 году заболевание было завозным — пациент приехал из южных регионов страны. В 2022 году один случай также оказался завозным, а второй — местным. Все местные заражения зафиксированы в Сургуте.
Лихорадка Западного Нила представляет смертельную опасность для человека. Она передается через укусы зараженных комаров. Болезнь может вызывать тяжелые осложнения, включая воспаление головного мозга и энцефалит.
Болезнь начинается с резкого повышения температуры до 38–40 градусов, сопровождается сильной головной болью, общей слабостью, болью в глазах, мышцах и суставах. В тяжелых случаях возможны рвота, заторможенность и воспаление головного мозга, которое может привести к серьезным осложнениям и даже смерти.
Профилактика сводится к защите от укусов комаров. Необходимо использовать репелленты, носить закрытую одежду, устанавливать москитные сетки и устранять места размножения насекомых.
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