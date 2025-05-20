Роспотребнадзор ХМАО рассказал о случаях заболевания смертельным вирусом из Африки

В ХМАО произошло несколько случаев заражения вирусом Западного Нила за три года
© Служба новостей «URA.RU»
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В ХМАО зарегистрированы несколько случаев заболевания лихорадкой Западного Нила
В ХМАО зарегистрированы несколько случаев заболевания лихорадкой Западного Нила Фото:

В Югре за последние три года зафиксировано четыре случая заражения лихорадкой Западного Нила, три из которых зарегистрированы в Сургуте. Последний эпизод произошел в 2024 году, сообщил окружной Роспотребнадзор.

«В 2024 и 2023 годах зарегистрировано по одному случаю лихорадки Западного Нила, в 2022 году — два. Один из случаев был местным, человек не выезжал за пределы Югры», — указано в публикации ведомства на официальном сайте.

В 2023 году заболевание было завозным — пациент приехал из южных регионов страны. В 2022 году один случай также оказался завозным, а второй — местным. Все местные заражения зафиксированы в Сургуте.

Лихорадка Западного Нила представляет смертельную опасность для человека. Она передается через укусы зараженных комаров. Болезнь может вызывать тяжелые осложнения, включая воспаление головного мозга и энцефалит.

Болезнь начинается с резкого повышения температуры до 38–40 градусов, сопровождается сильной головной болью, общей слабостью, болью в глазах, мышцах и суставах. В тяжелых случаях возможны рвота, заторможенность и воспаление головного мозга, которое может привести к серьезным осложнениям и даже смерти.

Профилактика сводится к защите от укусов комаров. Необходимо использовать репелленты, носить закрытую одежду, устанавливать москитные сетки и устранять места размножения насекомых.

Ранее URA.RU писало, что в ХМАО объявили карантин из-за африканской чумы. Эта болезнь поражает домашних животных.

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В Югре за последние три года зафиксировано четыре случая заражения лихорадкой Западного Нила, три из которых зарегистрированы в Сургуте. Последний эпизод произошел в 2024 году, сообщил окружной Роспотребнадзор. «В 2024 и 2023 годах зарегистрировано по одному случаю лихорадки Западного Нила, в 2022 году — два. Один из случаев был местным, человек не выезжал за пределы Югры», — указано в публикации ведомства на официальном сайте. В 2023 году заболевание было завозным — пациент приехал из южных регионов страны. В 2022 году один случай также оказался завозным, а второй — местным. Все местные заражения зафиксированы в Сургуте. Лихорадка Западного Нила представляет смертельную опасность для человека. Она передается через укусы зараженных комаров. Болезнь может вызывать тяжелые осложнения, включая воспаление головного мозга и энцефалит. Болезнь начинается с резкого повышения температуры до 38–40 градусов, сопровождается сильной головной болью, общей слабостью, болью в глазах, мышцах и суставах. В тяжелых случаях возможны рвота, заторможенность и воспаление головного мозга, которое может привести к серьезным осложнениям и даже смерти. Профилактика сводится к защите от укусов комаров. Необходимо использовать репелленты, носить закрытую одежду, устанавливать москитные сетки и устранять места размножения насекомых. Ранее URA.RU писало, что в ХМАО объявили карантин из-за африканской чумы. Эта болезнь поражает домашних животных.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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