В Нижневартовске объявили об отключении отопления

В Нижневартовске (ХМАО) сегодня завершается отопительный сезон. Соответствующее постановление подписал глава города Дмитрий Кощенко.
«Отопительный сезон в Нижневартовске завершится 20 мая», — сообщается на сайте мэрии Нижневартовска. Постановление подписал глава города Дмитрий Кощенко.
Начиная с сегодняшнего дня теплоэнергетики начнут готовить сети к следующей зиме. Для гидравлических испытаний поэтапно они будут отключать горячую воду в домах.
В «Управлении теплоснабжения» рассказали, что стартуют гидравлические испытания на сетях котельных №3А, 3Б и В-5 с 26 мая. В сообщении уточняется: «C 8 июня на плотность и прочность проверят сети котельных №8 в старой части города. С 16 июня подачу ГВС приостановят для абонентов котельной №1. Трубопроводы котельной №5 начнут проверять с 14 июля».
Сургутские коммунальщики ждут, когда среднесуточная температура воздуха в городе будет выше восьми градусов тепла в течение пяти суток подряд для отключения отопления.
Ранее URA.RU сообщало, что сургутские коммунальщики ждут, когда среднесуточная температура воздуха в городе будет выше восьми градусов тепла в течение пяти суток. Только тогда можно будет отключать отопление.
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