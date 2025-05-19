19 мая 2025

В Нижневартовске объявили об отключении отопления

© Служба новостей «URA.RU»
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В Нижневартовске отключат батареи и горячую воду
В Нижневартовске отключат батареи и горячую воду Фото:

В Нижневартовске (ХМАО) сегодня завершается отопительный сезон. Соответствующее постановление подписал глава города Дмитрий Кощенко.

«Отопительный сезон в Нижневартовске завершится 20 мая», — сообщается на сайте мэрии Нижневартовска. Постановление подписал глава города Дмитрий Кощенко.

Начиная с сегодняшнего дня теплоэнергетики начнут готовить сети к следующей зиме. Для гидравлических испытаний поэтапно они будут отключать горячую воду в домах.

В «Управлении теплоснабжения» рассказали, что стартуют гидравлические испытания на сетях котельных №3А, 3Б и В-5 с 26 мая. В сообщении уточняется: «C 8 июня на плотность и прочность проверят сети котельных №8 в старой части города. С 16 июня подачу ГВС приостановят для абонентов котельной №1. Трубопроводы котельной №5 начнут проверять с 14 июля».

Сургутские коммунальщики ждут, когда среднесуточная температура воздуха в городе будет выше восьми градусов тепла в течение пяти суток подряд для отключения отопления.

Ранее URA.RU сообщало, что сургутские коммунальщики ждут, когда среднесуточная температура воздуха в городе будет выше восьми градусов тепла в течение пяти суток. Только тогда можно будет отключать отопление.

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В Нижневартовске (ХМАО) сегодня завершается отопительный сезон. Соответствующее постановление подписал глава города Дмитрий Кощенко. «Отопительный сезон в Нижневартовске завершится 20 мая», — сообщается на сайте мэрии Нижневартовска. Постановление подписал глава города Дмитрий Кощенко. Начиная с сегодняшнего дня теплоэнергетики начнут готовить сети к следующей зиме. Для гидравлических испытаний поэтапно они будут отключать горячую воду в домах. В «Управлении теплоснабжения» рассказали, что стартуют гидравлические испытания на сетях котельных №3А, 3Б и В-5 с 26 мая. В сообщении уточняется: «C 8 июня на плотность и прочность проверят сети котельных №8 в старой части города. С 16 июня подачу ГВС приостановят для абонентов котельной №1. Трубопроводы котельной №5 начнут проверять с 14 июля». Сургутские коммунальщики ждут, когда среднесуточная температура воздуха в городе будет выше восьми градусов тепла в течение пяти суток подряд для отключения отопления. Ранее URA.RU сообщало, что сургутские коммунальщики ждут, когда среднесуточная температура воздуха в городе будет выше восьми градусов тепла в течение пяти суток. Только тогда можно будет отключать отопление.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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