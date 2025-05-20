В ХМАО боец СВО напал на экс-супругу после затянувшегося конфликта из-за денег

В Нижневартовске боец СВО напал на бывшую супругу и обвинил ее в воровстве принадлежащих ему денег, которые у него пропали, пока он был на фронте. Об этом URA.RU сообщил источник в силовых структурах.
«Пока он был в зоне СВО, она нашла нового любовника. Потратила все его (супруга) деньги. На фронте он получил ранение и попал в госпиталь. А после лечения приехал к ней и устроил разборки», — рассказал источник.
В 2023 году на югорчанина было заведено уголовное дело об организации незаконной миграции. Пока шло следствие, мера пресечения была изменена ему с заключения под стражу на домашний арест. В этот период времени он и познакомился с будущей супругой. А затем подписал контракт и отправился в зону СВО. «Она, вероятно, „под шумок“ вышла за него замуж, чтобы деньги ей достались», — добавил инсайдер.
Вернувшись с фронта, югорчанин пытался вернуть деньги у своей бывшей жены сначала мирно, а потом начал писать ей сообщения с угрозами. В ноябре 2024 года он ворвался с битой в салон красоты, где работала мама его бывшей жены. Там он распылил перцовый баллончик и набросился на экс-супругу с битой. После, в апреле, он подкараулил девушку и избил ее в подъезде. Ее защитили случайные свидетели конфликта. Сама она утверждает, что каждый раз обращается в правоохранительные органы, но это не приводит ни к каким последствиям.
В полиции URA.RU сообщили, что все сообщения пострадавшей зарегистрированы. Участковым собраны все материалы и направлены по подследственности для принятия решения. В инциденте будет разбираться военное следственное управление следственного комитета РФ Тюменского гарнизона. Агентство направило в ведомство запрос. На момент публикации ответ не поступил.
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