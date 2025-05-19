19 мая 2025

Власти в ХМАО предупредили о появлении медведей около поселений

© Служба новостей «URA.RU»
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В ХМАО участились случаи выхода медведей к людям
В ХМАО участились случаи выхода медведей к людям Фото:

В Сургутском районе ХМАО жители заметили медведей. Животных видели на Киняминском и Средне-Угутском нефтяных месторождениях, сообщили власти сельского поселения Угут в официальной группе «ВКонтакте».

«На Киняминском месторождении у кустов 12 и 50, а также на Средне-Угутском — у куста 13 видели нескольких медведей. Просим всех быть осторожными и не ходить туда в одиночку», — говорится в сообщении.

Власти рекомендуют не оставлять мусор и еду, чтобы не привлекать зверей, и в случае встречи с медведем не убегать, а спокойно отступать спиной вперед. Если медведь подошел к жилым домам — нужно срочно сообщить в лесничество или МЧС.

Ранее URA.RU писало, что нефтяники ХМАО бьют тревогу из-за проснувшихся медведей. Животных видели на Самотлорском месторождении.

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В Сургутском районе ХМАО жители заметили медведей. Животных видели на Киняминском и Средне-Угутском нефтяных месторождениях, сообщили власти сельского поселения Угут в официальной группе «ВКонтакте». «На Киняминском месторождении у кустов 12 и 50, а также на Средне-Угутском — у куста 13 видели нескольких медведей. Просим всех быть осторожными и не ходить туда в одиночку», — говорится в сообщении. Власти рекомендуют не оставлять мусор и еду, чтобы не привлекать зверей, и в случае встречи с медведем не убегать, а спокойно отступать спиной вперед. Если медведь подошел к жилым домам — нужно срочно сообщить в лесничество или МЧС. Ранее URA.RU писало, что нефтяники ХМАО бьют тревогу из-за проснувшихся медведей. Животных видели на Самотлорском месторождении.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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