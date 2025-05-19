В Сургутском районе ХМАО жители заметили медведей. Животных видели на Киняминском и Средне-Угутском нефтяных месторождениях, сообщили власти сельского поселения Угут в официальной группе «ВКонтакте».
«На Киняминском месторождении у кустов 12 и 50, а также на Средне-Угутском — у куста 13 видели нескольких медведей. Просим всех быть осторожными и не ходить туда в одиночку», — говорится в сообщении.
Власти рекомендуют не оставлять мусор и еду, чтобы не привлекать зверей, и в случае встречи с медведем не убегать, а спокойно отступать спиной вперед. Если медведь подошел к жилым домам — нужно срочно сообщить в лесничество или МЧС.
Ранее URA.RU писало, что нефтяники ХМАО бьют тревогу из-за проснувшихся медведей. Животных видели на Самотлорском месторождении.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!