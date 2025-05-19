Аэропорт ХМАО раскрыл самые популярные направления у жителей в майские праздники

Самыми популярными направлениями среди пассажиров аэропорта Сургута (ХМАО) в период майских праздников стали зарубежные маршруты в Худжанд (Таджикистан), Ош (Киргизия) и Дубай (ОАЭ). По России югорчане чаще всего летали в Москву, Уфу и Санкт-Петербург, сообщила пресс-служба сургутского аэропорта.
«Наиболее востребованными направлениями стали Москва, Уфа, Санкт-Петербург, а также Худжанд (Таджикистан), Ош (Киргизия) и Дубай (ОАЭ). За указанный период на внутренних воздушных линиях было перевезено 72 887 пассажиров, что на 1,3% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года», — указано в telegram-канале аэропорта.
За майские праздники через аэропорт Сургута прошло почти 80 тысяч пассажиров. Лидером среди авиаперевозчиков стала компания Utair, обслужившая 46 815 пассажиров, что составило 60% от общего потока и на 5% превысило показатели прошлого года. Группа «Аэрофлот» перевезла 22 324 человека: из них «Аэрофлот» — 11 717, «Победа» — 6 362 и «Россия» — 4 245 пассажиров. Самыми загруженными днями стали 1 и 10 мая, когда через аэропорт прошло около 6,8 и 6,5 тысячи человек соответственно.
Ранее URA.RU писало, что Россельхознадзор обнаружил в аэропорту Сургута опасную фасоль из Таджикистана. Она была заражена жуком-вредителем и сорняком-паразитом.
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