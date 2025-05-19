Ошибка в документах дочери принесла миллионы просмотров врачу-блогеру из ХМАО

Главврач одной из частных клиник Сургута София Куца набрала почти пять миллионов просмотров в своем блоге, где рассказала об ошибке в свидетельстве о рождении дочери. Видеоролик набрал почти пять миллионов просмотров.
«Оформили свидетельство о рождении через Госуслуги, получили. Даже подумать не могла, что могут не написать город, в котором родился ребенок. Указали только округ, ХМАО. Когда нам отказали в прописке через месяц из-за этой ошибки, мы пошли в ЗАГС. Вину списали на нас», — рассказала Куца в своем аккаунте в соцсети Instagram* (принадлежит компании Meta, признанной в России экстремистской и запрещенной). Из-за ошибки матери пришлось полностью менять необходимые документы на ребенка вместе со свидетельством о рождении. «Тот еще аттракцион», — посетовала она.
Меньше, чем за месяц ролик набрал 4,8 миллионов просмотров. В комментариях пользователи соцсети поделились подобными историями. «Мне в 20 лет выдали паспорт с 1885 годом рождения. Заметил брат дома, когда взял посмотреть», — поделилась одна из подписчиц.
Ранее URA.RU рассказывало про врача-репродуктолога из Сургута Марию Мещерякову, которая ведет блог о женщинах, стакнувшихся с бесплодием. Один из таких видеороликов набрал шесть миллионов просмотров.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!