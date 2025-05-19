Организатор турнира по ММА в Сургуте отделался штрафом за массовую драку в ТЦ

В Сургуте (ХМАО) организатор турнира по ММА в ТЦ «Вершина Югры» Умар Ахмадов заплатил штраф на массовую драку на соревнованиях. Об этом сообщается в базе данных районного суда.
«Признать виновным в совершении административного правонарушения. […] Назначить административное наказание в виде административного штрафа в размере 10 000 рублей», — говорится в картотеке.
Ахмадов в разговоре с журналистом URA.RU сказал, что считает решение суда справедливым, так как в произошедшей ситуации есть его упущение. Более подробно прокомментировать инцидент пообещал позднее.
Югорчанин организовал турнир в ТРК «Вершина Югры», который завершился массовой дракой болельщиков. В один момент они бросились разнимать бойцов, потасовка стала набирать обороты и продолжилась уже за пределами ринга.
Ранее Союз ММА России сделал заявление после массовой драки на турнире в Сургуте. Инцидентом также заинтересовался глава следственного комитета России Александр Бастрыкин. В окружном ведомстве агентству сообщили, что продолжается проверка по статье УК РФ «хулиганство».
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