19 мая 2025

Организатор турнира по ММА в Сургуте отделался штрафом за массовую драку в ТЦ

© Служба новостей «URA.RU»
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По решению суда организатор заплатил штраф в 10 000 рублей
По решению суда организатор заплатил штраф в 10 000 рублей Фото:

В Сургуте (ХМАО) организатор турнира по ММА в ТЦ «Вершина Югры» Умар Ахмадов заплатил штраф на массовую драку на соревнованиях. Об этом сообщается в базе данных районного суда.

«Признать виновным в совершении административного правонарушения. […] Назначить административное наказание в виде административного штрафа в размере 10 000 рублей», — говорится в картотеке.

Ахмадов в разговоре с журналистом URA.RU сказал, что считает решение суда справедливым, так как в произошедшей ситуации есть его упущение. Более подробно прокомментировать инцидент пообещал позднее.

Югорчанин организовал турнир в ТРК «Вершина Югры», который завершился массовой дракой болельщиков. В один момент они бросились разнимать бойцов, потасовка стала набирать обороты и продолжилась уже за пределами ринга.

Ранее Союз ММА России сделал заявление после массовой драки на турнире в Сургуте. Инцидентом также заинтересовался глава следственного комитета России Александр Бастрыкин. В окружном ведомстве агентству сообщили, что продолжается проверка по статье УК РФ «хулиганство».

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В Сургуте (ХМАО) организатор турнира по ММА в ТЦ «Вершина Югры» Умар Ахмадов заплатил штраф на массовую драку на соревнованиях. Об этом сообщается в базе данных районного суда. «Признать виновным в совершении административного правонарушения. […] Назначить административное наказание в виде административного штрафа в размере 10 000 рублей», — говорится в картотеке. Ахмадов в разговоре с журналистом URA.RU сказал, что считает решение суда справедливым, так как в произошедшей ситуации есть его упущение. Более подробно прокомментировать инцидент пообещал позднее. Югорчанин организовал турнир в ТРК «Вершина Югры», который завершился массовой дракой болельщиков. В один момент они бросились разнимать бойцов, потасовка стала набирать обороты и продолжилась уже за пределами ринга. Ранее Союз ММА России сделал заявление после массовой драки на турнире в Сургуте. Инцидентом также заинтересовался глава следственного комитета России Александр Бастрыкин. В окружном ведомстве агентству сообщили, что продолжается проверка по статье УК РФ «хулиганство».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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