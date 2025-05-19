Из ХМАО запускают новый рейс на юг

С 4 июня авиакомпания Ютэйр запускает новый регулярный рейс из Сургута в Ставрополь. Полеты будут осуществляться один раз в неделю.
«С 4 июня запускаем рейсы в Ставрополь из Сургута. Полеты по новому маршруту будут выполняться один раз в неделю по средам», — сообщили в пресс-службе перевозчика.
Вылет из Сургута запланирован на 12:55, а из Ставрополя — на 16:45. Время в пути составит 4 часа 50 минут. Представители авиакомпании уточнили, что рейсы станут частью весенне-летнего расписания авиаперевозчика.
Всего из Сургута этой весной и летом запланированы рейсы по 30 направлениям. Помимо Ставрополя, среди новых маршрутов сезона — Волгоград, Казань и Нижний Новгород.
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