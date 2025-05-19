19 мая 2025

Из ХМАО запускают новый рейс на юг

Из Сургута в Ставрополь запускают новый авиарейс в начале июня
© Служба новостей «URA.RU»
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В Ставрополь из Сургута можно улететь с 4 июня
В Ставрополь из Сургута можно улететь с 4 июня Фото:

С 4 июня авиакомпания Ютэйр запускает новый регулярный рейс из Сургута в Ставрополь. Полеты будут осуществляться один раз в неделю. 

«С 4 июня запускаем рейсы в Ставрополь из Сургута. Полеты по новому маршруту будут выполняться один раз в неделю по средам», — сообщили в пресс-службе перевозчика.

Вылет из Сургута запланирован на 12:55, а из Ставрополя — на 16:45. Время в пути составит 4 часа 50 минут. Представители авиакомпании уточнили, что рейсы станут частью весенне-летнего расписания авиаперевозчика.

Всего из Сургута этой весной и летом запланированы рейсы по 30 направлениям. Помимо Ставрополя, среди новых маршрутов сезона — Волгоград, Казань и Нижний Новгород.

Ранее URA.RU сообщало, что жители Нижневартовска смогут улететь прямым рейсом в Сочи самолетами иркутской авиакомпании. Полеты стартуют 1 июня. 

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С 4 июня авиакомпания Ютэйр запускает новый регулярный рейс из Сургута в Ставрополь. Полеты будут осуществляться один раз в неделю.  «С 4 июня запускаем рейсы в Ставрополь из Сургута. Полеты по новому маршруту будут выполняться один раз в неделю по средам», — сообщили в пресс-службе перевозчика. Вылет из Сургута запланирован на 12:55, а из Ставрополя — на 16:45. Время в пути составит 4 часа 50 минут. Представители авиакомпании уточнили, что рейсы станут частью весенне-летнего расписания авиаперевозчика. Всего из Сургута этой весной и летом запланированы рейсы по 30 направлениям. Помимо Ставрополя, среди новых маршрутов сезона — Волгоград, Казань и Нижний Новгород. Ранее URA.RU сообщало, что жители Нижневартовска смогут улететь прямым рейсом в Сочи самолетами иркутской авиакомпании. Полеты стартуют 1 июня. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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