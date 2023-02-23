Фирма из ХМАО незаконно вывезла сотни кубометров леса

Россельхознадзор: предприятие из ХМАО вывезло 600 кубометров леса с нарушением карантинного законодательства

24 февраля 2023 в 10:30 Размер текста - 17 +

Предприятие из ХМАО вывезло пиломатериалы с нарушением карантинных требований Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Общество с ограниченной ответственностью «Лесные ресурсы» незаконно вывезло из Кондинского района ХМАО 600 кубометров пиломатериалов из леса хвойных пород. Об этом сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора по Тюменской области, ХМАО и ЯНАО. «В ХМАО 600 кубометров пиломатериалов незаконно вывезены из карантинной фитосанитарной зоны. На территории Кондинского района установлена карантинная фитосанитарная зона по вредителям леса, поэтому вывоз лесопродукции из региона возможен только при наличии карантинного сертификата», — сообщает пресс-служба ведомства на официальном сайте. Предприятие «Лесные ресурсы» допустило нарушение фитосанитарного законодательства. Организации объявлено предупреждение о недопустимости нарушений карантинного законодательства. Ранее URA.RU рассказало, что специалисты Россельхознадзора нашли опасного вредителя, уничтожающего ели. Черного елового усача обнаружили в партии вывозимой продукции.

Общество с ограниченной ответственностью «Лесные ресурсы» незаконно вывезло из Кондинского района ХМАО 600 кубометров пиломатериалов из леса хвойных пород. Об этом сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора по Тюменской области, ХМАО и ЯНАО. «В ХМАО 600 кубометров пиломатериалов незаконно вывезены из карантинной фитосанитарной зоны. На территории Кондинского района установлена карантинная фитосанитарная зона по вредителям леса, поэтому вывоз лесопродукции из региона возможен только при наличии карантинного сертификата», — сообщает пресс-служба ведомства на официальном сайте. Предприятие «Лесные ресурсы» допустило нарушение фитосанитарного законодательства. Организации объявлено предупреждение о недопустимости нарушений карантинного законодательства. Ранее URA.RU рассказало, что специалисты Россельхознадзора нашли опасного вредителя, уничтожающего ели. Черного елового усача обнаружили в партии вывозимой продукции.