Местоположение мужчины неизвестно с 25 февраля Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Тюмени 25 февраля 68-летний мужчина вышел из дома и не вернулся. Об этом сообщили в поиском отряде «ЛизаАлерт» в социальной сети «ВКонтакте». Отмечается, что у пенсионера возможна потеря памяти.

«Помогите найти человека. Пропал Гончаров Владимир Николаевич, 58 лет, Тюмень. 25 февраля 2023 года ушел в неизвестном направлении», — сообщили поисковики.

Последний раз мужчину видели в синей куртке, черных брюках, ботинках и серой шапке. Всех, кто обладает какой-либо информацией о пропавшем, просят позвонить по номеру 112 или обратиться на горячую линию отряда по телефону 8-800-700-54-52.