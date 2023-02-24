24 февраля 2023
23 февраля 2023

В Тюмени пропал пенсионер, у которого возможна потеря памяти. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Морозный день. Челябинск, пенсионер, холод, зима, погода, прохожий, климат, мороз
Местоположение мужчины неизвестно с 25 февраля Фото:

В Тюмени 25 февраля 68-летний мужчина вышел из дома и не вернулся. Об этом сообщили в поиском отряде «ЛизаАлерт» в социальной сети «ВКонтакте». Отмечается, что у пенсионера возможна потеря памяти.

«Помогите найти человека. Пропал Гончаров Владимир Николаевич, 58 лет, Тюмень. 25 февраля 2023 года ушел в неизвестном направлении», — сообщили поисковики.

Последний раз мужчину видели в синей куртке, черных брюках, ботинках и серой шапке. Всех, кто обладает какой-либо информацией о пропавшем, просят позвонить по номеру 112 или обратиться на горячую линию отряда по телефону 8-800-700-54-52.

Мужчина пропал 25 февраля
Фото:

О важных для каждого тюменца событиях — в Telegram-канале «Темы Тюмени». Подпишитесь, жмите на ссылку.

В Тюмени 25 февраля 68-летний мужчина вышел из дома и не вернулся. Об этом сообщили в поиском отряде «ЛизаАлерт» в социальной сети «ВКонтакте». Отмечается, что у пенсионера возможна потеря памяти. «Помогите найти человека. Пропал Гончаров Владимир Николаевич, 58 лет, Тюмень. 25 февраля 2023 года ушел в неизвестном направлении», — сообщили поисковики. Последний раз мужчину видели в синей куртке, черных брюках, ботинках и серой шапке. Всех, кто обладает какой-либо информацией о пропавшем, просят позвонить по номеру 112 или обратиться на горячую линию отряда по телефону 8-800-700-54-52.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...