26 февраля 2023
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24 февраля 2023

В следкоме предупредили пермяков об опасности

© Служба новостей «URA.RU»
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Благоустройство набережной реки Тобол. Курган , снег, тонкий лед, первый снег, дети, лед, набережная реки тобол
Жителей Перми просят быть осторожными в зимне-весенний сезон Фото:

В региональном следственном комитете предупредили пермяков об опасной ситуации, связанной с таянием снега и льда. Коммунальным службам и местным администрациям в следкоме также порекомендовали мобилизоваться.

«В связи с приближением весеннего сезона, характеризующегося таянием снега и льда, неконтролируемым падением наледи с выступающих частей зданий, опасностями, связанными с проведением досуга на покрытых льдом водоемах, гражданам необходимо быть более осмотрительными и осторожными. Органам местного самоуправления и руководству спортивных учреждений и организаций необходимо обратить самое пристальное внимание на обеспечение безопасности эксплуатации спортивных и игровых снарядов и сооружений, в том числе надлежащего их крепления», — указано на сайте госоргана.

В СУ СК РФ по Пермскому краю просят родителей не отпускать своих детей на лед, так как днем, быстро нагреваясь, он становится пористым и очень слабым. Оказавшись в опасной ситуации или став ее очевидцем, в госоргане призывают набрать с мобильного 112.

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В региональном следственном комитете предупредили пермяков об опасной ситуации, связанной с таянием снега и льда. Коммунальным службам и местным администрациям в следкоме также порекомендовали мобилизоваться. «В связи с приближением весеннего сезона, характеризующегося таянием снега и льда, неконтролируемым падением наледи с выступающих частей зданий, опасностями, связанными с проведением досуга на покрытых льдом водоемах, гражданам необходимо быть более осмотрительными и осторожными. Органам местного самоуправления и руководству спортивных учреждений и организаций необходимо обратить самое пристальное внимание на обеспечение безопасности эксплуатации спортивных и игровых снарядов и сооружений, в том числе надлежащего их крепления», — указано на сайте госоргана. В СУ СК РФ по Пермскому краю просят родителей не отпускать своих детей на лед, так как днем, быстро нагреваясь, он становится пористым и очень слабым. Оказавшись в опасной ситуации или став ее очевидцем, в госоргане призывают набрать с мобильного 112.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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