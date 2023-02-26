В следкоме предупредили пермяков об опасности

Жителей Перми просят быть осторожными в зимне-весенний сезон Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В региональном следственном комитете предупредили пермяков об опасной ситуации, связанной с таянием снега и льда. Коммунальным службам и местным администрациям в следкоме также порекомендовали мобилизоваться.

«В связи с приближением весеннего сезона, характеризующегося таянием снега и льда, неконтролируемым падением наледи с выступающих частей зданий, опасностями, связанными с проведением досуга на покрытых льдом водоемах, гражданам необходимо быть более осмотрительными и осторожными. Органам местного самоуправления и руководству спортивных учреждений и организаций необходимо обратить самое пристальное внимание на обеспечение безопасности эксплуатации спортивных и игровых снарядов и сооружений, в том числе надлежащего их крепления», — указано на сайте госоргана.

В СУ СК РФ по Пермскому краю просят родителей не отпускать своих детей на лед, так как днем, быстро нагреваясь, он становится пористым и очень слабым. Оказавшись в опасной ситуации или став ее очевидцем, в госоргане призывают набрать с мобильного 112.