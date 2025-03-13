В Перми наградили лучших охранников города

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Благодарственные письма охранникам вручил Альберт Марданов
Благодарственные письма охранникам вручил Альберт Марданов Фото:

Глава министерства территориальной безопасности Пермского края Альберт Марданов вручил благодарственные письма отличившимся сотрудникам охранных организаций региона. На торжественной церемонии были отмечены Валерий Калинин, Иван Сабуров и Дмитрий Докучаев, сообщает министерство в соцсети «ВКонтакте».

«Валерий Калинин предотвратил пронос запрещенных предметов на избирательный участок, а Иван Сабуров, рискуя жизнью, задержал преступника, угрожавшего жителям. Дмитрий Докучаев раскрыл хищение имущества на охраняемом строительном комплексе», — уточняет заслуги награжденных газета «Звезда».

Альберт Марданов поблагодарил их за профессионализм, ответственность и неравнодушное отношение к работе. В минтербезе отмечают, что Калинин и Сабуров работают в компании «Снайпер», а Докучаев — сотрудник фирмы «Аякс».

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Глава министерства территориальной безопасности Пермского края Альберт Марданов вручил благодарственные письма отличившимся сотрудникам охранных организаций региона. На торжественной церемонии были отмечены Валерий Калинин, Иван Сабуров и Дмитрий Докучаев, сообщает министерство в соцсети «ВКонтакте». «Валерий Калинин предотвратил пронос запрещенных предметов на избирательный участок, а Иван Сабуров, рискуя жизнью, задержал преступника, угрожавшего жителям. Дмитрий Докучаев раскрыл хищение имущества на охраняемом строительном комплексе», — уточняет заслуги награжденных газета «Звезда». Альберт Марданов поблагодарил их за профессионализм, ответственность и неравнодушное отношение к работе. В минтербезе отмечают, что Калинин и Сабуров работают в компании «Снайпер», а Докучаев — сотрудник фирмы «Аякс».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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