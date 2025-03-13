В Перми наградили лучших охранников города

Глава министерства территориальной безопасности Пермского края Альберт Марданов вручил благодарственные письма отличившимся сотрудникам охранных организаций региона. На торжественной церемонии были отмечены Валерий Калинин, Иван Сабуров и Дмитрий Докучаев, сообщает министерство в соцсети «ВКонтакте».
«Валерий Калинин предотвратил пронос запрещенных предметов на избирательный участок, а Иван Сабуров, рискуя жизнью, задержал преступника, угрожавшего жителям. Дмитрий Докучаев раскрыл хищение имущества на охраняемом строительном комплексе», — уточняет заслуги награжденных газета «Звезда».
Альберт Марданов поблагодарил их за профессионализм, ответственность и неравнодушное отношение к работе. В минтербезе отмечают, что Калинин и Сабуров работают в компании «Снайпер», а Докучаев — сотрудник фирмы «Аякс».
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