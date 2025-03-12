12 марта 2025

МЧС раскрыло причину пожара в пермском баре «Искра и пламя»

МЧС: в пермском баре «Искра и пламя» произошел поджар из-за вывески
© Служба новостей «URA.RU»
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Пожарные прибыли на место происшествия
Пожарные прибыли на место происшествия Фото:

В пермском баре «Искра и пламя» возник пожар из-за возгорания вывески на входе. Об этом сообщили в telegram-канале пресс-службы краевого МЧС.

«По прибытии к месту вызова, было установлено, что происходит горение вывески кафе. Пострадавших нет», — сказано в сообщении.

Ранее появилось видео, что из помещения бара валит густой дым. Пожарные прибыли на место.

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В пермском баре «Искра и пламя» возник пожар из-за возгорания вывески на входе. Об этом сообщили в telegram-канале пресс-службы краевого МЧС. «По прибытии к месту вызова, было установлено, что происходит горение вывески кафе. Пострадавших нет», — сказано в сообщении. Ранее появилось видео, что из помещения бара валит густой дым. Пожарные прибыли на место.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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