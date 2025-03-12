МЧС раскрыло причину пожара в пермском баре «Искра и пламя»

Пожарные прибыли на место происшествия
В пермском баре «Искра и пламя» возник пожар из-за возгорания вывески на входе. Об этом сообщили в telegram-канале пресс-службы краевого МЧС.
«По прибытии к месту вызова, было установлено, что происходит горение вывески кафе. Пострадавших нет», — сказано в сообщении.
Ранее появилось видео, что из помещения бара валит густой дым. Пожарные прибыли на место.
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