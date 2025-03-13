Прокуратура предъявила новую претензию к пермскому мэру-художнику

В Краснокамске Пермского края прокуратура нашла нарушения при проведении Всероссийской массовой лыжной гонки. Организатором «Лыжни России» выступала администрация округа. В результате глава муниципалитета Игорь Быкариз получил очередное представление от местного прокурора.
«Во время соревнований там травмировался ребенок, но ему никто не смог оказать медпощь. Мальчик получил травму при массовом старте на дистанции два километра. На соревнованиях не было обеспечено дежурство врачебной бригады скорой помощи. Родителям пришлось самостоятельно везти его из поселка Майский в травмпункт горбольницы Краснокамска», — сообщила прокуратура Пермского края в своем telegram-канале.
Данный инцидент URA.RU подтвердил источник в политэлитах региона. Он рассказал агентству, что у ребенка был перелом лодыжки. Его на снегоходе доставили с лыжни в медпункт, где дежурил врач. И вызвали скорую помощь.
«Организовать дежурство карет скорой помощи в каждом населенном пункте округа невозможно, скорая помощь — это краевые полномочия. Со всех родителей взяли согласия, что они несут ответственность за здоровье детей», — пояснил собеседник URA.RU.
Помимо вынесения представления главы Краснокамска, прокуратурой также возбуждено дело об административном правонарушении в отношении начальника Управления по спорту и физической культуре администрации округа. Его обвиняют в необеспечении безопасности при проведении официальных спортивных соревнований. Дело направлено на рассмотрение мировому судье.
Ранее URA.RU рассказывало, что прокуратура Краснокамска неоднократно требовала отставки Игоря Быкариза. Повод — нарушения антикоррупционного законодательства. Надзорное ведомство проверяло даже выставки картин главы Краснокамска. Прокурор города также добился увольнения в связи с утратой доверия первого заместителя Быкариза Антона Максимчука. Подобные требования коснулись и бывшего начальника отдела общественной безопасности администрации округа Алексея Матросова с формулировкой «в связи с утратой доверия», а не по собственному желанию.
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