В Перми вновь эвакуировали студентов и педагогов нефтяного колледжа. Он находится по адресу Бульвар Гагарина, 54. Возле учебного заведения дежурят машины полиции и скорой.
«Колледж продолжил работу в штатном режиме. Минирование не подтвердилось», — сообщил автор видео, подписчик URA.RU.
По известному редакции номеру связаться с администрацией учебного заведения не удалось. Запрос в Министерство территориальной безопасности Пермского края направлен. Ответ ожидается.
Во вторник, 11 марта, в учебное заведение уже поступали анонимные звонки о минировании. Учащихся и сотрудников эвакуировали. Тогда в краевом минтербезе пояснили, что оперативные службы оповещены, проводятся проверки.
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