В Перми второй раз за неделю эвакуируют студентов нефтяного колледжа. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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О причинах эвакуации пока неизвестно
О причинах эвакуации пока неизвестно Фото:

В Перми вновь эвакуировали студентов и педагогов нефтяного колледжа. Он находится по адресу Бульвар Гагарина, 54. Возле учебного заведения дежурят машины полиции и скорой.

«Колледж продолжил работу в штатном режиме. Минирование не подтвердилось», — сообщил автор видео, подписчик URA.RU.

По известному редакции номеру связаться с администрацией учебного заведения не удалось. Запрос в Министерство территориальной безопасности Пермского края направлен. Ответ ожидается.

Во вторник, 11 марта, в учебное заведение уже поступали анонимные звонки о минировании. Учащихся и сотрудников эвакуировали. Тогда в краевом минтербезе пояснили, что оперативные службы оповещены, проводятся проверки.

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В Перми вновь эвакуировали студентов и педагогов нефтяного колледжа. Он находится по адресу Бульвар Гагарина, 54. Возле учебного заведения дежурят машины полиции и скорой. «Колледж продолжил работу в штатном режиме. Минирование не подтвердилось», — сообщил автор видео, подписчик URA.RU. По известному редакции номеру связаться с администрацией учебного заведения не удалось. Запрос в Министерство территориальной безопасности Пермского края направлен. Ответ ожидается. Во вторник, 11 марта, в учебное заведение уже поступали анонимные звонки о минировании. Учащихся и сотрудников эвакуировали. Тогда в краевом минтербезе пояснили, что оперативные службы оповещены, проводятся проверки.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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