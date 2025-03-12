В Перми готов к открытию музей иллюзии имени фокусника Данилина

Иллюзионный музей имени прославленного мага Владимира Данилина откроется в Перми. Здесь гостям не только покажут экспонаты, рассказывающие об истории фокусов, но также раскроют секреты некоторых из них.
«Гости волшебного пространства смогут увидеть костюмы артистов оригинального жанра, реквизит, награды и кубки маэстро Данилина, библиотеку с книгами об истории фокусов. Выставка представит уникальные экспонаты, которые хранят в себе историю искусства иллюзии, зрителям расскажут о секретах некоторых фокусов и даже научат выполнять их», — сообщает министерство культуры Пермского края в соцсети «ВКонтакте».
Откроется новый музей в Международный день иллюзионистов, 24 марта. Он разместился на площадке театра «Данилин».
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!