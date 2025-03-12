12 марта 2025

В Перми готов к открытию музей иллюзии имени фокусника Данилина

© Служба новостей «URA.RU»
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Теперь в Перми есть не только памятник Владимиру Данилину, но и музей его имени
Теперь в Перми есть не только памятник Владимиру Данилину, но и музей его имени Фото:

Иллюзионный музей имени прославленного мага Владимира Данилина откроется в Перми. Здесь гостям не только покажут экспонаты, рассказывающие об истории фокусов, но также раскроют секреты некоторых из них.

«Гости волшебного пространства смогут увидеть костюмы артистов оригинального жанра, реквизит, награды и кубки маэстро Данилина, библиотеку с книгами об истории фокусов. Выставка представит уникальные экспонаты, которые хранят в себе историю искусства иллюзии, зрителям расскажут о секретах некоторых фокусов и даже научат выполнять их», — сообщает министерство культуры Пермского края в соцсети «ВКонтакте».

Откроется новый музей в Международный день иллюзионистов, 24 марта. Он разместился на площадке театра «Данилин».

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Иллюзионный музей имени прославленного мага Владимира Данилина откроется в Перми. Здесь гостям не только покажут экспонаты, рассказывающие об истории фокусов, но также раскроют секреты некоторых из них. «Гости волшебного пространства смогут увидеть костюмы артистов оригинального жанра, реквизит, награды и кубки маэстро Данилина, библиотеку с книгами об истории фокусов. Выставка представит уникальные экспонаты, которые хранят в себе историю искусства иллюзии, зрителям расскажут о секретах некоторых фокусов и даже научат выполнять их», — сообщает министерство культуры Пермского края в соцсети «ВКонтакте». Откроется новый музей в Международный день иллюзионистов, 24 марта. Он разместился на площадке театра «Данилин».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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