12 марта 2025

Следователи СК раскрыли подробности пожара в Кунгуре, где люди прыгали из окон

В Кунгуре на пожаре пострадал 11-месячный младенец
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Пострадавшие госпитализированы, им оказывается помощь
Пострадавшие госпитализированы, им оказывается помощь Фото:

Утром 13 марта в одной из квартир дома по улице Детская в Кунгуре Пермского края, произошел пожар. В ходе него пострадало четыре человека.

«Среди них 50-летний мужчина, 11-месячный младенец и двое 16-летних девочек. Пострадавшие госпитализированы, им оказана квалифицированная медицинская помощь», — сообщает СУ СКР по Пермскому краю в своем телеграм-канале.

Следователи проводят осмотр места происшествия. Причины пожара и травмирования людей устанавливаются, опрашиваются очевидцы. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Ранее URA.RU сообщало, что во время этого пожара жильцы дома прыгали из окон, а дети — на матрасы. Всего пожарные спасли 8 человек, еще 23 — эвакуировались самостоятельно.

Обновлено:

По обновленным данным от регионального МЧС, самостоятельно из здания вышли 80 человек. Еще 10 —спасены, среди них 5 детей. Их спасли газодымозащитники. Площадь пожара составила 48 квадратных метров. Пожар локализовали в 08:10. К установлению причин пожара подключилась прокуратура Кунгура. 

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Утром 13 марта в одной из квартир дома по улице Детская в Кунгуре Пермского края, произошел пожар. В ходе него пострадало четыре человека. «Среди них 50-летний мужчина, 11-месячный младенец и двое 16-летних девочек. Пострадавшие госпитализированы, им оказана квалифицированная медицинская помощь», — сообщает СУ СКР по Пермскому краю в своем телеграм-канале. Следователи проводят осмотр места происшествия. Причины пожара и травмирования людей устанавливаются, опрашиваются очевидцы. По результатам проверки будет принято процессуальное решение. Ранее URA.RU сообщало, что во время этого пожара жильцы дома прыгали из окон, а дети — на матрасы. Всего пожарные спасли 8 человек, еще 23 — эвакуировались самостоятельно. Обновлено: По обновленным данным от регионального МЧС, самостоятельно из здания вышли 80 человек. Еще 10 —спасены, среди них 5 детей. Их спасли газодымозащитники. Площадь пожара составила 48 квадратных метров. Пожар локализовали в 08:10. К установлению причин пожара подключилась прокуратура Кунгура. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...