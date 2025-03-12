Следователи СК раскрыли подробности пожара в Кунгуре, где люди прыгали из окон

Утром 13 марта в одной из квартир дома по улице Детская в Кунгуре Пермского края, произошел пожар. В ходе него пострадало четыре человека.
«Среди них 50-летний мужчина, 11-месячный младенец и двое 16-летних девочек. Пострадавшие госпитализированы, им оказана квалифицированная медицинская помощь», — сообщает СУ СКР по Пермскому краю в своем телеграм-канале.
Следователи проводят осмотр места происшествия. Причины пожара и травмирования людей устанавливаются, опрашиваются очевидцы. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
Ранее URA.RU сообщало, что во время этого пожара жильцы дома прыгали из окон, а дети — на матрасы. Всего пожарные спасли 8 человек, еще 23 — эвакуировались самостоятельно.
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По обновленным данным от регионального МЧС, самостоятельно из здания вышли 80 человек. Еще 10 —спасены, среди них 5 детей. Их спасли газодымозащитники. Площадь пожара составила 48 квадратных метров. Пожар локализовали в 08:10. К установлению причин пожара подключилась прокуратура Кунгура.
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