Пермячка убила возлюбленного в День защитника Отечества

Следователи краевого управления СКР выясняют причины убийства мужчины в микрорайоне Гайва, которое произошло 23 февраля. Пьяная пермячка зарезала своего сожителя, находясь в гостях у друзей.
«Установлено, что 23 февраля жительница Перми и ее сожитель находились в гостях и распивали алкоголь. В какой-то момент женщина схватила нож и ударила им своего возлюбленного в область груди. От полученных ранений мужчина скончался на месте», — уточнили в пресс-службе краевого СУ СК.
В отношении женщины было возбуждено уголовное дело. На время расследования суд отправил ее в СИЗО. Сейчас следователи опрашивают соседей, проводят экспертизы и собирают доказательную базу.
Ранее местные жители сообщали об этом убийстве, но тогда говорилось, что оно произошло 12 марта. Сейчас стало известно, что пермячка зарезала сожителя в День защитника Отечества.
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