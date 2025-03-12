12 марта 2025

Пермячка убила возлюбленного в День защитника Отечества

© Служба новостей «URA.RU»
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За смертельное поздравление пермячку отправили в СИЗО
За смертельное поздравление пермячку отправили в СИЗО Фото:

Следователи краевого управления СКР выясняют причины убийства мужчины в микрорайоне Гайва, которое произошло 23 февраля. Пьяная пермячка зарезала своего сожителя, находясь в гостях у друзей.

«Установлено, что 23 февраля жительница Перми и ее сожитель находились в гостях и распивали алкоголь. В какой-то момент женщина схватила нож и ударила им своего возлюбленного в область груди. От полученных ранений мужчина скончался на месте», — уточнили в пресс-службе краевого СУ СК.

В отношении женщины было возбуждено уголовное дело. На время расследования суд отправил ее в СИЗО. Сейчас следователи опрашивают соседей, проводят экспертизы и собирают доказательную базу.

Ранее местные жители сообщали об этом убийстве, но тогда говорилось, что оно произошло 12 марта. Сейчас стало известно, что пермячка зарезала сожителя в День защитника Отечества.

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Следователи краевого управления СКР выясняют причины убийства мужчины в микрорайоне Гайва, которое произошло 23 февраля. Пьяная пермячка зарезала своего сожителя, находясь в гостях у друзей. «Установлено, что 23 февраля жительница Перми и ее сожитель находились в гостях и распивали алкоголь. В какой-то момент женщина схватила нож и ударила им своего возлюбленного в область груди. От полученных ранений мужчина скончался на месте», — уточнили в пресс-службе краевого СУ СК. В отношении женщины было возбуждено уголовное дело. На время расследования суд отправил ее в СИЗО. Сейчас следователи опрашивают соседей, проводят экспертизы и собирают доказательную базу. Ранее местные жители сообщали об этом убийстве, но тогда говорилось, что оно произошло 12 марта. Сейчас стало известно, что пермячка зарезала сожителя в День защитника Отечества.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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