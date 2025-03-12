12 марта 2025

Власти прокомментировали эвакуацию в пермской школе «Флагман»

Минтербез: в пермские школы поступают анонимные сообщения о минировании
© Служба новостей «URA.RU»
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Школьников вывели из здания
Школьников вывели из здания Фото:

В пермскую школу «Флагман» 13 марта поступило сообщение о том, что на территории учреждения находится взрывчатый предмет. Школьников и учителей эвакуировали. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе краевого министерства территориальной безопасности.

«На электронные почты объектов образования приходят анонимные оповещения о минировании. Оперативные службы оповещены, проводятся проверки», — сказано в сообщении.

Ведомство попросило горожан не поддаваться панике. О происшествиях необходимо сообщать по номеру телефона 112.

Ранее стало известно, что учеников «Флагмана» эвакуировали. На место прибыли подразделения Росгвардии.

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В пермскую школу «Флагман» 13 марта поступило сообщение о том, что на территории учреждения находится взрывчатый предмет. Школьников и учителей эвакуировали. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе краевого министерства территориальной безопасности. «На электронные почты объектов образования приходят анонимные оповещения о минировании. Оперативные службы оповещены, проводятся проверки», — сказано в сообщении. Ведомство попросило горожан не поддаваться панике. О происшествиях необходимо сообщать по номеру телефона 112. Ранее стало известно, что учеников «Флагмана» эвакуировали. На место прибыли подразделения Росгвардии.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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