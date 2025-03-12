Власти прокомментировали эвакуацию в пермской школе «Флагман»

В пермскую школу «Флагман» 13 марта поступило сообщение о том, что на территории учреждения находится взрывчатый предмет. Школьников и учителей эвакуировали. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе краевого министерства территориальной безопасности.
«На электронные почты объектов образования приходят анонимные оповещения о минировании. Оперативные службы оповещены, проводятся проверки», — сказано в сообщении.
Ведомство попросило горожан не поддаваться панике. О происшествиях необходимо сообщать по номеру телефона 112.
Ранее стало известно, что учеников «Флагмана» эвакуировали. На место прибыли подразделения Росгвардии.
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