В Пермском крае произошло смертельное ДТП из-за погоды

В Пермском крае на трассе Полазна — Чусовой произошло смертельное ДТП, в результате которого погиб один человек. Еще двое, включая ребенка, получили травмы. Об этом сообщила пресс-служба Госавтоинспекции Пермского края.
«В среду, 12 марта, около 13:05 часов на территории Добрянского района произошло смертельное ДТП. Предварительно, на 22 км водитель ВАЗа не учел дорожные и метеорологические условия. Автомобиль вынесло на полосу встречного движения, где произошло столкновение с автомобилем Lada Granta. В результате водитель ВАЗ получил смертельную травму», — сообщает в telegram-канал ведомства.
Уточняется, что в результате ДТП травмы различной степени тяжести получили женщина 1998 года рождения и несовершеннолетний пассажир автомобиля Lada. В настоящее время проводится проверка для выяснения всех обстоятельств происшествия.
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