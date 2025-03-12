12 марта 2025

В Пермском крае произошло смертельное ДТП из-за погоды

© Служба новостей «URA.RU»
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Травмы получили женщина и несовершеннолетний пассажир Lada
Травмы получили женщина и несовершеннолетний пассажир Lada Фото:

В Пермском крае на трассе Полазна — Чусовой произошло смертельное ДТП, в результате которого погиб один человек. Еще двое, включая ребенка, получили травмы. Об этом сообщила пресс-служба Госавтоинспекции Пермского края.

«В среду, 12 марта, около 13:05 часов на территории Добрянского района произошло смертельное ДТП. Предварительно, на 22 км водитель ВАЗа не учел дорожные и метеорологические условия. Автомобиль вынесло на полосу встречного движения, где произошло столкновение с автомобилем Lada Granta. В результате водитель ВАЗ получил смертельную травму», — сообщает в telegram-канал ведомства.

Уточняется, что в результате ДТП травмы различной степени тяжести получили женщина 1998 года рождения и несовершеннолетний пассажир автомобиля Lada. В настоящее время проводится проверка для выяснения всех обстоятельств происшествия.

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В Пермском крае на трассе Полазна — Чусовой произошло смертельное ДТП, в результате которого погиб один человек. Еще двое, включая ребенка, получили травмы. Об этом сообщила пресс-служба Госавтоинспекции Пермского края. «В среду, 12 марта, около 13:05 часов на территории Добрянского района произошло смертельное ДТП. Предварительно, на 22 км водитель ВАЗа не учел дорожные и метеорологические условия. Автомобиль вынесло на полосу встречного движения, где произошло столкновение с автомобилем Lada Granta. В результате водитель ВАЗ получил смертельную травму», — сообщает в telegram-канал ведомства. Уточняется, что в результате ДТП травмы различной степени тяжести получили женщина 1998 года рождения и несовершеннолетний пассажир автомобиля Lada. В настоящее время проводится проверка для выяснения всех обстоятельств происшествия.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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