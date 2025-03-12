12 марта 2025

Жильцы дома в Кунгуре выпрыгивали из окон во время пожара. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Троих пострадавших детей госпитализировали
Троих пострадавших детей госпитализировали Фото:

В сети распространилось видео, на котором горит квартира на третьем этаже дома в Кунгуре Пермского края. Очевидцы писали, что жильцы дома прыгали из окон, а дети — на матрасы.

«В результате пожара пострадало четыре человека, в том числе трое детей, они госпитализированы. Всего пожарные спасли восемь человек, 23 самостоятельно эвакуировались», — сообщили в краевом МЧС.

Там добавили, что сейчас сотрудниками управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Пермскому краю проводятся проверка, обстоятельства и причина пожара устанавливаются.

В Министерстве здравоохранения Пермского края URA.RU сообщили, что двое из пострадавших детей находятся в удовлетворительном состоянии, под наблюдением врачей. Третий ребенок отправлен на амбулаторное лечение, в связи с отказом на госпитализацию, полученному от родителей.

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В сети распространилось видео, на котором горит квартира на третьем этаже дома в Кунгуре Пермского края. Очевидцы писали, что жильцы дома прыгали из окон, а дети — на матрасы. «В результате пожара пострадало четыре человека, в том числе трое детей, они госпитализированы. Всего пожарные спасли восемь человек, 23 самостоятельно эвакуировались», — сообщили в краевом МЧС. Там добавили, что сейчас сотрудниками управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Пермскому краю проводятся проверка, обстоятельства и причина пожара устанавливаются. В Министерстве здравоохранения Пермского края URA.RU сообщили, что двое из пострадавших детей находятся в удовлетворительном состоянии, под наблюдением врачей. Третий ребенок отправлен на амбулаторное лечение, в связи с отказом на госпитализацию, полученному от родителей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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