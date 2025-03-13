В одном из гипермаркетов Перми появились плоды экзотических яблок из Вьетнама. Сорт называется «ява». Также фрукт известен как яблоко любви, беллифрукт, джамбу, восковое яблоко и водяное яблоко. Сотрудники URA.RU решили попробовать редкие плоды и поделились впечатлениями.
Сколько стоит и где его продают?
Ява яблоки можно купить далеко не в каждом сетевом магазине. Найти его удалось только в одном продуктовом гипермаркете. Яблоки продают в упаковках по две штуки. Стоимость упаковки — 459 рублей. Вес не указан, поэтому сложно рассчитать цену за килограмм.
Так как упаковка запечатана, осмотреть плоды со всех сторон в магазине не удалось. После вскрытия оказалось, что на яблоках начала появляться плесень. Видимо, такие экзотические фрукты не пользуются популярностью у пермяков и долго лежат на полках. Хотя срок годности был в норме. Не исключено, что магазин нарушил условия хранения.
Как есть ява яблоки?
На упаковке сказано, что перед употреблением плоды необходимо помыть. Больше никакой инструкции нет. В интернете пишут, что эти яблоки можно есть в сыром виде или добавлять в разные блюда. Информации о том, стоит ли снимать шкурку или есть вместе с ней — не было. Пришлось пробовать разные варианты.
Какие фрукты на вкус?
«Освежающий несладкий фрукт. Не приторный, после него не хочется пить. Думаю, идеально подойдет в качестве перекуса на пляже в жару», — отметил журналист URA.RU Данил Постаногов. С ним согласился корреспондент Сергей Горланов. «Напоминает мягкое и сочное яблоко. Но не очень сладкое», — добавил журналист. Разницы во вкусе мякоти со шкуркой или без нее нет.
По мнению менеджера отдела развития Алены Голубовой, ява яблоко — это что-то среднее между яблоком и грушей. «Вкусно, но нет „Вау!“ эффекта», — отметила пермячка. Руководителю отдела развития Марии Ашихминой яблоко любви напомнило ревень. «Кисло, что аж скулы свело», — поделилась Мария.
Журналисты Максим Анфалов и Анна Кричфалушая отметили, что вьетнамское яблоко не стоит своих денег. Намного вкуснее и дешевле российские фрукты. «Умеренно сладкий вкус. По текстуре похож на яблоко и грушу. Но я бы предпочел купить обычные яблоки», — рассказал Максим. «По текстуре — водянистое яблоко. 500 рублей не стоит», — добавила Анна.
Ранее редакция URA.RU попробовала модный гигантский виноград Шайн Мускат. Его ягоды по размерам напоминают помидоры черри.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!